內地科普書驚現雙頭蝦、魚頭人身配圖 出版社道歉：全網下架召回
撰文：林芷瑩
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有內地讀者反映，中國農業出版社發行的《南海海洋生物科普叢書》採用大量AI生成圖片，更出現「雙頭蝦」、「扛紅纓槍的金槍魚」、「魚頭人身」等詭異配圖，怒批出版社毫無科學常識、背離科普初衷。
10月27日，中國農業出版社工作人員稱，目前已通知全網下架並全面召回在售涉事圖書，官方微信商店已將其撤架，讀者可申請退貨退款。
內地讀者在社交平台反映，其購入中國農業出版社出版發行的《南海海洋生物科普叢書》，叢書序言寫明，本套叢書內絕大多數圖片由AI繪圖工具生成，但在第13冊《斑節對蝦》的封面與內頁驚見「雙頭蝦」；第1冊則出現「扛着紅纓槍的金槍魚」及「魚頭人身」等配圖。
讀者質疑，在以往的認知里，圖文並茂的書需要大量實拍圖或手繪圖，AI的出現已大大減少工作量，但專業科普應遵守基本法則，秉持嚴謹底線，未經基本人工校對便直接出版，嚴重誤導公眾與青少年，「這下好了，雙頭蝦都出來了，快去申報養殖新品種吧」。
10月27日，中國農業出版社工作人員表示，正在通知全網下架並召回在售的涉事圖書，已購買該叢書的讀者可透過後台申請全額退貨處理。目前，中國農業出版社的官方微信商店已無相關書籍。
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