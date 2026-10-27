江蘇醫生查豆包AI開降血壓藥　患者家屬感不安未取藥：出事誰負責

有患者家屬反映，近日帶家中長者到徐州醫科大學附屬醫院門診諮詢更換降血壓藥時，發現醫生使用「豆包AI」查詢後開藥，他因安全疑慮不敢取藥。

有專家指出，AI可作「分診台」及預警參考，能為醫生診療提供新思路，但絕不能替代現場面診，呼籲大眾切勿盲信照搬用藥。



有患者家屬發現醫生使用「豆包AI」查詢後開藥。（影片截圖）

《貓頭鷹視頻》報道，10月26日，患者家屬反映，家中長者因心腦血管疾病住院十餘天，但血壓居高不下，遂到醫院門診部諮詢換藥事宜，結果發現醫生從手機「豆包AI」查詢開藥。

家屬稱，當時目睹醫生依賴AI查藥後深感不安而未敢取藥，質疑「吃出了事我應該起訴醫生，還是起訴豆包？」。目前其家人已出院，正自行按舊處方加大劑量服用。

有患者家屬發現醫生使用「豆包AI」查詢後開藥。（影片截圖）

《揚子晚報》報道，隨著人工智能技術普及，以豆包為代表的智能助手正逐漸充當起公眾的「AI分診台」。

中國醫學科學院阜外醫院神經內科主任醫師李淑娟指出，AI在識別隱形急症、防範病情延誤方面有很大幫助，也能有效降低醫患溝通成本，為醫生診療提供新思路、新線索。

然而，AI診斷思路僅能作為參考，絕不能替代醫生現場面診；患者可將其用於問診前整理病史與掛號準備，但切忌盲信AI自行用藥，拖延急症就診，「不要把預習當答案」。