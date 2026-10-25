內地首部AI院線電影《三星堆：未來往事》上映　成本千萬票房遇冷

10月23日，內地首部AI超寫實動畫電影《三星堆：未來往事》正式上映，這是內地首部利用AI技術製作並獲得國家電影局公映許可證的院線電影。截至10月25日10時，該片票房約為90萬元（人民幣，下同），而影片成本則在千萬級。



《三星堆：未來往事》

《三星堆：未來往事》

《三星堆：未來往事》

《三星堆：未來往事》

據《上觀新聞》介紹，《三星堆：未來往事》講述當未來人類集體接入AI「超腦」、將一切交給演算法，卻陷入全球危機，而破解困局的關鍵竟藏在古蜀國的古老刻符之中。

製片人曲吉小江曾透露，影片成本在千萬級，在AI電影領域已經算昂貴，但如果改成實拍，可能需要8、9億元。她也坦言，影片一開始並沒有預期能上院線、有票房，更希望能通過上映向投資人證明「AI電影是行得通的」，開拓一條新路。

《三星堆：未來往事》

《三星堆：未來往事》

據燈塔專業版顯示，《三星堆：未來往事》首日排片2.9%，票房31.7萬元，票房佔比1.2%。根據貓眼專業版數據，截至10月25日10時，該片票房約為90萬元（人民幣，下同）。

AI CINEMA聯合創始人周振宇分析，市場對AI院線電影很平靜，因為這是電影產品的技術實現發生變化，而技術並不是觀眾選擇電影的重要指標。

上海大學上海電影學院教授劉海波則分析，市場平靜反應背後有多重原因：包括AI+大銀幕對普通觀眾吸引力不足、原創數字角色並非明星難以吸引觀眾、影片宣發缺少足夠信息。