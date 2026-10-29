盛香亭深圳文和友店爆食安！菜品傳送帶驚現曱甴　涉事門店已停業

近日，有網友反映，「在盛香亭轉轉熱滷深圳文和友店用餐時，菜品傳送帶上出現蟑螂」，引發關注。



10月29日，盛香亭官方客服告訴南都N視頻記者：

品牌已經和當事顧客進行溝通，並同步門店當時的相關情況。該門店目前已進行消殺工作，消殺完畢符合驗收標準後才會正常營業。

據網友發佈的圖片，該門店的菜品傳送帶上出現一隻蟑螂，傳送帶上仍擺放著其他食物。

近日，有網友反映，在盛香亭轉轉熱滷深圳文和友店用餐時，菜品傳送帶上出現蟑螂。（微博@九派新聞）

目前盛香亭涉事門店已停業：

10月29日，盛香亭轉轉熱滷深圳文和友店工作人員告訴南都記者，「今日門店沒有營業，原因為設備維修，營業時間要等門店通知。」

同日，盛香亭官方客服向南都記者表示，「品牌已經和當事顧客進行溝通，並同步門店當時的相關情況。對於這種情況，門店都會進行全部消殺及衛生清潔。涉事門店目前已經進行消殺工作，消殺完畢符合驗收標準後才會正常營業。」

官網訊息顯示，盛香亭品牌創立於2016年，於2022年打造出「盛香亭轉轉熱滷」模式。截至2026年，盛香亭轉轉熱滷已在湖南、江西、廣東、湖北等地佈局門店超200家。

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