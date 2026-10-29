盛香亭深圳文和友店爆食安！菜品傳送帶驚現曱甴 涉事門店已停業
撰文：南方新聞網
出版：更新：
近日，有網友反映，「在盛香亭轉轉熱滷深圳文和友店用餐時，菜品傳送帶上出現蟑螂」，引發關注。
10月29日，盛香亭官方客服告訴南都N視頻記者：
品牌已經和當事顧客進行溝通，並同步門店當時的相關情況。該門店目前已進行消殺工作，消殺完畢符合驗收標準後才會正常營業。
據網友發佈的圖片，該門店的菜品傳送帶上出現一隻蟑螂，傳送帶上仍擺放著其他食物。
目前盛香亭涉事門店已停業：
10月29日，盛香亭轉轉熱滷深圳文和友店工作人員告訴南都記者，「今日門店沒有營業，原因為設備維修，營業時間要等門店通知。」
同日，盛香亭官方客服向南都記者表示，「品牌已經和當事顧客進行溝通，並同步門店當時的相關情況。對於這種情況，門店都會進行全部消殺及衛生清潔。涉事門店目前已經進行消殺工作，消殺完畢符合驗收標準後才會正常營業。」
官網訊息顯示，盛香亭品牌創立於2016年，於2022年打造出「盛香亭轉轉熱滷」模式。截至2026年，盛香亭轉轉熱滷已在湖南、江西、廣東、湖北等地佈局門店超200家。
【延伸閲讀】江蘇民眾稱買炸雞吃出「整條蜈蚣」 店家回應：索償1千元不合理（點擊放大瀏覽）
+6
台知名茶飲店爆喝出生勾勾鼻涕蟲！專家：或有寄生蟲可致偏癱失明上海火鍋店老鼠跌入菜盤！店家停業兩天消毒 食安隱患引發熱議遊客雲南食菌子火鍋驚見多條蟲 店員稱正常 網民嘲：大自然饋贈深圳山姆烏冬麵被曝吃出蛆蟲 10年老會員不滿¥400賠償怒轟太傲慢