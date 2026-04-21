深圳山姆烏冬麵被曝吃出蛆蟲 10年老會員不滿¥400賠償怒轟太傲慢
撰文：深圳報業
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4月20日，一則「男子在山姆買烏冬麵吃出蛆蟲」的話題引發大量網友關注。
近日，廖先生在深圳福田香蜜湖山姆會員店購買了一款烏冬麵。4月17日，小孩在食用的過程中，發現烏冬麵裏有蛆蟲，小孩當即就吐了。
廖先生認為門店的處理方式「很傲慢」：
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廖先生稱，自己是山姆十多年的卓越會員，一直信任山姆的品質。事發後他聯繫門店處理，沒想到門店直接提出400元（人民幣，下同）賠償。他認為這樣的處理方式「很傲慢」，希望通過此事讓山姆真正重視產品品質。
針對此事，涉事門店客服曾對外表示「會再次反饋，由專人負責回應」。
4月21日，深圳新聞網記者致電山姆福田店。工作人員確認消費者反映「烏冬麵吃出蛆蟲」情況屬實，稱門店第一時間對同批次產品進行核查未發現異常，目前正聯動供應商排查蟲源，已有專門團隊跟進，尚未得出最終結論。
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關於400元賠償爭議，工作人員解釋稱：最初門店是從會員體驗角度提出了400元的方案進行賠償。但最終經過與消費者到店溝通，雙方已就1000元賠償達成一致。目前，事件已妥善處理。
但對於公眾關心的同批次烏冬麵是否仍在正常銷售，以及門店有何具體預防措施，工作人員均表示「不清楚」，並稱公司會安排相關部門統一解答。
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