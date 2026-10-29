內地醫學生骨骼標本寫「死了被我玩」　大體老師頭骨遭擺拍惹公憤

近日，有部分醫學生在課堂上拍下有骨骼標本被寫了「死了骨頭還要被我玩」等輕佻文字，並發布到社交平台上，遭到網民譴責。此前有內媒報道，湖南長沙某校一名新生將「大體老師」頭骨戴上眼鏡、手握擺拍並發布至朋友圈，被同學舉報後，校方多個部門表示「不清楚」。



內媒發文評論稱，此類事件絕不能被解讀為「不合時宜的玩笑」那麼簡單。遺體捐獻建立在社會信任之上，若上述事件沒有得到妥善的解決，就可能對這種信任造成巨大破壞。



有部分醫學生在課堂上拍下有骨骼標本被寫了輕佻文字，並發布在社交平台上。（網絡圖片）

骨骼遭塗鴉輕佻文字 醫學新生手握頭骨發朋友圈被舉報

綜合內媒《魯網》、《大象新聞》等報道，有醫學生在社交平台發布影片，部分骨骼標本上被寫有「死了骨頭還要被我玩」、「你為什麼背著我愛別人」等文字。此外，在湖南長沙民政職業技術學院，一名大一新生將眼鏡放在大體老師的頭骨上眼鏡，又手握頭骨擺拍，並配文「有學問的大體老師」、「握不住他的手沒關係，我們可以握頭骨」發到朋友圈，被高中同學舉報。

湖南長沙某校一名新生將「大體老師」頭骨戴上眼鏡、手握擺拍並發朋友圈，被同學舉報後，校方多個部門表示「不清楚」。（網絡圖片）

校方多部門推諉「不負責」 網怒：連死者都不尊重怎能行醫

舉報者稱，該學生當天兩次發布頭骨照片、此前還發過手臂骨骼照片。其認為此舉缺乏對遺體捐獻者應有的尊重，就向該生所在學校發送舉報郵件，並在郵件中寫明，大體老師是醫學生的「無語良師」，將教學標本娛樂化擺拍，違背醫學倫理與教學紀律，懇請校方盡快核實依規處理。然而，涉事學校多個部門均表示「不清楚」、「不負責這一塊」，目前事件未有處理結果。

有部分醫學生在課堂上拍下有骨骼標本被寫了輕佻文字，並發布在社交平台上。（網絡圖片）

有部分醫學生在課堂上拍下有骨骼標本被寫了輕佻文字，並發布在社交平台上。（網絡圖片）

有部分醫學生在課堂上拍下有骨骼標本被寫了輕佻文字，並發布在社交平台上。（網絡圖片）

兩宗事件引發網民憤怒，多人在評論區留言表示這部分醫學生缺乏敬畏之心，「說到底沒有一顆敬畏的心，做事無所忌憚，更沒有醫德可言」「這種人不配當救死扶傷的醫生」「這種學生直接開除」「連死者都不尊重的人，會尊重生者嗎？連大體老師都不尊重的人，會尊重患者嗎？」

內媒批：惡搞大體老師恐摧毀遺體捐獻信任基石

《大象新聞》發表評論文章稱，「教具」與「玩具」之間的界線，在於使用者是否意識到它所承載的倫理屬性。即便骨骼標本與用於解剖操作的大體老師在形態上有所不同，在標本上寫「死了骨頭還要被我玩」，消解的仍是對捐獻者最基本的尊重。

文章指出，這類行為在輿論場中傳播，難免會加深公眾對「捐獻者是否被尊重」的疑慮。關於此類事件的討論不能只停在「個別人素質差」的層面，如果校方連「誰該負責」都說不清楚，「加強人文教育」就只是一句正確但空泛的表態。

港大醫學院舉辦結業感恩儀式。（黃偉民攝）

《觀察者網》也指出，此類事件絕不能被解讀為「不合時宜的玩笑」那麼簡單。醫學教育必然要求學生克服對屍體和血液的恐懼，一個外科醫生肯定不能見血就慌。但專業訓練需要的是冷靜面對原來恐懼的對象，而不是把逝者降格為拍照玩梗、製造流量的道具。

文章表明，此事之所以觸動公眾神經，還有一個重要原因，即遺體捐獻建立在社會信任之上，而上述事件如果沒有得到妥善的解決，就可能對這種信任造成巨大破壞。哪怕只是極少數人的越界行為，整個遺體捐獻制度賴以存在的社會信任也會遭到消耗。對此類事件回應不能止於讓涉事學生寫一份檢討書。學校需要查明事件性質、釐清管理責任。