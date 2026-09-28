溫州49歲男難忍結石劇痛在醫院留觀室自縊亡　家屬告醫院索賠86萬

溫州市中級人民法院9月22日二審一宗醫療糾紛。一名49歲貴州籍男子在溫州打工，因輸尿管結石深夜到醫院輸液，隨後在徵得護士同意後於留觀室借床休息，惟次日清晨被發現已自縊身亡。



事發後，家屬要求醫院承擔40%責任、賠償86萬餘元（人民幣，下同）。目前，法院一審駁回家屬訴訟請求，二審已於2026年9月22日開庭且未當庭宣判。



凌晨兩點，該男子用連接儀器的電線套住頸部墜下病床，窒息死亡。（瀟湘晨報）

深夜輸液未止痛 CCTV揭男子用電線套頸自縊

據《瀟湘晨報》，家屬魏女士稱，丈夫今年1月查出輸尿管結石，深夜輸液後疼痛未緩解，請求在留觀室休息，惟次日清晨被發現丈夫已自縊身亡。

警方到場勘查後排除他殺嫌疑，CCTV顯示接近凌晨兩點，該男子用連接儀器的電線套住頸部墜下病床，窒息死亡。

魏女士認為，丈夫痛得走不動才留院，護士帶他到留觀室後便未再巡視，若有人及時巡查，或能避免悲劇。家屬據此起訴醫院未盡安保與看護義務，要求承擔40%責任，賠償86萬餘元。

魏女士認為，丈夫痛得走不動才留院。（瀟湘晨報）

醫院辯稱「好意施惠」免責 家屬控疏於巡查失職

溫州市龍灣區人民法院一審認為，輸液結束診療已完成，醫院應患者要求免費提供休息場所屬好意施惠，自殺與診療無因果關係，駁回家屬訴訟請求。

家屬上訴稱，醫院接受留院觀察，醫療服務合同仍存續；患者疼痛未緩解且無法行動，醫院數小時不關注是診療不作為；好意施惠不能免除安全保障義務。

家屬又稱，患者並無自殺故意，是劇痛應激下非理性自傷，醫院不作為為危險行為提供了條件。

醫院答辯稱，輸液結束即診療結束，護士出於人道關懷同意休息，符合好意施惠；留觀室僅為臨時休息場所，病歷無留觀治療記載。此外，患者自縊是自發行為，基層醫療機構無法防範，無過錯亦無因果關係。

溫州市中級人民法院受理上訴，於9月22日開庭審理，當日未宣判。