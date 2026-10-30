杭州高架現隱形風箏線　女子新車激光雷達被割　慘修3萬找不到人

近日，浙江杭州。余女士在高架上正常行駛時，被空中一根風箏線割傷車身，車頂激光雷達（lidar）險些被削落，天窗、門框多處受損。10月28日，經4S店最終定損，維修費用達30062元人民幣。由於目前還沒有找到放風箏的當事人，損失只能由車主走自身保險出險。



余女士說，事發地點靠近高鐵軌道，這條風箏線材質堅硬，用隨身攜帶的指甲剪根本剪不斷，她專門買來剪刀，才將風箏線剪斷。這輛車才買半年多，受損後，雷達、天窗等部件都需要更換。

事發後她第一時間報警，交警到場核實，表示會盡力尋找放風箏的當事人，同時通知保險公司到場定損。保險公司告知，如果後續找到當事人，可向對方追償，若無法找到當事人，損失就由車主自行出險。她也聯繫了路政部門，對方反饋該路段每日有多輪巡查，可提供巡查記錄，余女士打算繼續通過12345（市長熱線）反饋這一安全隱患。

「這次只是傷到車子，如果撞上的是騎行者、行人，後果不敢想象。」余女士希望相關方面重視高架、道路沿線放風箏的安全隱患，也提醒大家，不要在城市主幹道、高架、鐵路周邊放飛風箏，高強度風箏線鋒利危險，極易引發傷人、損車事故。

風箏線殺傷力為什麼這麼大？

這類殺傷力巨大的風箏線，多為凱夫拉（Kevlar，對位芳綸纖維），也有部分是大力馬線（Dyneema）。凱夫拉屬於高性能工業材料，同等重量下強度遠超鋼材，原本用於防彈護具、消防救援繩、光纜抗拉芯、航空降落傘、登山繩等場景。這類線材在電商平台可輕易買到，但目前暫無統一國家標準，生產銷售缺乏強制性規範。

它韌性強、難切斷，做成風箏線一旦斷線飄在高架、主幹道、鐵路上方，細線不容易被肉眼察覺，就變成危險的 「隱形凶器」，高速環境下極易割傷車輛、傷及路人。

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