風箏線奪命！印度一家三口騎電單車被纏住　摔出高架橋墮21米慘死

印度放風箏季節蒙上血色陰影，多地接連發生因風箏線引發的致命事故。



印度古吉拉特邦蘇拉特縣（GujaratSurat）一名男子14日騎電單車載著妻女上高架橋，結果卻被風箏線纏住，失控撞上護欄，3人從橋上墜落，導致男子與7歲女兒當場死亡，妻子雖送醫搶救，最終仍宣告不治。

印度一家三口騎電單車上高架橋，結果卻被風箏線纏住，失控撞上護欄，3人從橋上墜落不幸全身亡。（X圖片）

被風箏線纏住 一家三口高架橋墜亡

據《印度時報》（The Times of India）、《印度快報》（The Indian Express）報導，35歲的謝赫（Rehan Shaikh）騎電單車載著30歲妻子蕾哈娜（Rehana）及女兒阿麗莎（Alisha）行經「錢德拉．謝卡爾．阿扎德高架橋」（Chandrashekhar Azad Flyover）時，卻被風箏線纏住。

當時，謝赫單手試圖撥開風箏線，另一手則操控電單車龍頭，結果因車輛行駛過快，隨即失去平衡，車輛撞上外側護欄，他與女兒被拋飛，從70英尺（約21米）的高架橋上墜落，當場身亡。蕾哈娜則摔在一輛自動人力車上，傷勢嚴重，情況危急，只可惜送醫搶救仍宣告不治，人力車的司機則受輕傷。

多宗「風箏割喉」案 至少9人慘死

除了墜橋事故外，在蘇拉特還有一名8歲男童騎腳踏車，結果被風箏線「劃過頸部」失血過多慘死，另一名23歲男子也是騎電單車結果遭到風箏線勒頸死亡。

另外，古吉拉特邦還有其他地區也陸續傳出風箏線割喉的致命事故，死者年齡從8歲孩童至35歲成人都有，都顯示風箏線對人的殺傷力極強。另外還有一名50歲的消防員，為了救被風箏線纏住的烏鴉，爬上高壓電桿結果觸電殉職。

外媒指出，風箏線多為尼龍或玻璃塗層的風箏線，雖已被禁用，但仍在市面上流通。每逢放風箏旺季，類似悲劇便會一再上演，對行人、騎士與救援人員都構成重大威脅，也讓節慶歡樂氣氛蒙上沉重陰影。

