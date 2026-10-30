茉莉奶白Chiikawa聯名水杯突炸裂割破血管　門店緊急下架退款

10月29日，有網民發帖稱，內地茶飲品牌茉莉奶白與Chiikawa聯名款水杯在僅用清水沖洗、未裝入熱水的情況下突然炸裂，使用者因此受傷、血管破裂並入院治療。對此，茉莉奶白官方帳號在評論區回應稱，已收到相關情況，目前事件正在全面跟進中。



綜合《中新經緯》等報道，有不少網民在社交平台發帖反映，該款聯名杯質量差、易碎。「開開心心拿出來拍照，結果就只是蹲在地板上拆，磕一下就碎了」「太容易碎了，一口水沒喝，擦了半小時」「杯子拿出來碰到了桌子立刻就在我手上碎」。

有不少網民在社交平台發帖反映，該款聯名杯質量差、易碎。有人在使用杯子時受傷。（小紅書）

有不少網民在社交平台發帖反映，該款聯名杯質量差、易碎。有人在使用杯子時受傷。（小紅書）

有不少網民在社交平台發帖反映，該款聯名杯質量差、易碎。有人在使用杯子時受傷。（小紅書）

據產品外包裝標註信息顯示，該水杯杯身材質為高硼矽玻璃，適用溫度區間為0℃-100℃。針對聯名杯炸裂致使用者受傷一事，茉莉奶白官方帳號在評論區回應稱，已收到相關情況，品牌對此高度關注、十分重視，目前事件正在全面跟進中。

有網民稱，該款水杯在僅用清水沖洗、未裝入熱水的情況下突然炸裂，使用者因此受傷、血管破裂併入院治療。（小紅書）

有網民稱，該款水杯在僅用清水沖洗、未裝入熱水的情況下突然炸裂，使用者因此受傷、血管破裂併入院治療。（小紅書）

有網民稱，該款水杯在僅用清水沖洗、未裝入熱水的情況下突然炸裂，使用者因此受傷、血管破裂併入院治療。（小紅書）

茉莉奶白北京一間門店於10月30日表示，這款聯名杯目前已下架，後續要等總部通知。另一間門店店員也稱，該款杯子「公司不讓賣了」，店員還表示，提供照片等憑證找對應門店即可退款。

不少購入該款杯子的網民表示擔心，「看到好多碎的用的我有點焦慮了」「已經打算擺著看了」「這個杯子我都不敢打開了」「以後買杯子都不敢隨便買了 居然冷水都能炸」。