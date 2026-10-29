三麗鷗叫停《VIVANT》聯名合作　外交部：警惕藉文化產品抹黑中國

日本知名卡通品牌三麗鷗（Sanrio）28日宣佈，取消旗下角色與TBS熱播日劇《VIVANT》第二季的聯名合作，該劇出現中國情報人員對日本情報人員實施切指、刺穿腹部的情節。中國外交部發言人郭嘉昆今日（29日）回應，指出該劇再次暴露出日本國內存在借文化產品醜化、抹黑中國並散播仇華情緒的勢力，呼籲國際社會及日本有識之士保持警惕。



中國外交部發言人郭嘉昆。（外交部網站）

三麗鷗（上海）國際貿易有限公司10月28日深夜在官方微博發佈中文聲明，宣佈正式終止與《VIVANT》的聯名合作及所有後續項目與宣傳活動。

由堺雅人、阿部寬主演的TBS周日旗艦劇《VIVANT》第二季播出後，引發巨大輿論風波。央視和《環球時報》等官媒點名批評，指劇中虛構「中國秘密情報組織」對日本人施以切斷手指、利刃刺腹等殘酷刑罰，批評有關情節抹黑中國、渲染中國威脅論，且刻意製造對立及煽動敵意；報道更直指劇中對酷刑的描繪，與歷史上侵華日軍虐待抗日人士的手段高度重合。

TBS劇集《VIVANT》被內地媒體指出，劇中的「中國祕密情報組織」存有對日本人施加酷刑的情節。（IG@tbs_vivant）

29日，外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上回應傳媒提問時表示，中方已注意到相關報道。郭嘉昆強調，這部電視劇再次暴露出日本國內始終存在一股勢力，企圖通過文化產品醜化、抹黑中國，散播仇華情緒，應當引起國際社會和日本國內有識之士的警惕。

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