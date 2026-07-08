茉莉奶白侵權LV判賠千萬　網民轟LV挪用唐代紋樣：老祖宗用了千年

內地茶飲品牌「茉莉奶白」因其四葉花卉Logo與法國奢侈品牌LV的經典Monogram「撞樣」被告商標侵權，蘇州市中級人民法院一審判其須向LV賠償1030萬元（人民幣，下同）。判決引發巨大爭議，大量內地網民質疑LV的四葉花紋疑似源於中國唐代寶相花等傳統紋樣，如此判罰是「欺負老祖宗不會註冊商標」。



茉莉奶白Logo的花型圖案與LV常用花紋中多個圖案相似。（互聯網圖片）

千年紋樣竟成LV「專屬」 網民轟：文化挪用

據此前報道，江蘇省蘇州市中級人民法院就路易威登馬利蒂（以下簡稱LV）訴深圳市茉莉奶白餐飲管理有限公司（以下簡稱茉莉奶白）及吳中經濟開發區東俠飲品店商標侵權糾紛案作出一審判決。

法院認定，茉莉奶白使用的四葉花卉圖形侵害了LV旗下7件圖形註冊商標專用權，判令茉莉奶白主體公司賠償經濟損失1000萬元及維權合理開支30萬元，合計1030萬元。

LV起訴茉莉奶白商標侵權。（微博@大風點評）

判決引起網民熱議，不少網民翻出中國傳統紋樣，唐代寶相花、新石器時代柿蒂紋、蘇州園林窗櫺花紋，跟LV四葉花放在一起對比，發現相似度相當高。

不少網民翻出中國傳統紋樣，其中蘇州園林窗櫺花紋，跟LV四葉花放在一起對比，發現相似度相當高。（微博截圖）

網民疑惑：「老祖宗用了上千年的圖案，怎麼就成了法國品牌的私有財產？」更有人直言：「老祖宗留下的美學遺產，竟成了別人的維權武器，可悲可嘆。」

1962年江蘇連雲港出土的西漢彩繪漆奩。（圖片采自李正光《漢代漆器圖案集》，文物出版社，2002年）

《北京日報》評論指出，一個從東方文化汲取靈感的國際品牌，反過來「圈佔」東方花卉元素、限制中國品牌使用，在情理上難以接受。評論稱，現有商標法不會追溯商標圖案的文化源頭，判斷侵權的標準只是「誰先用，誰先註冊，誰更有名」，評論強調，千年紋樣，不該敗給一紙商標。

《極目新聞》則批評，起源於中國古代紋樣的圖案被海外品牌取用改良、搶先註冊，「挪用者非但沒有對孕育它的文化表達謝意，反而轉過頭以『商標侵權』為由對中國企業揮動大棒」。

評論引述有法律人士指出，LV此類維權模式若被驗證可行，其他奢侈品牌可能聞風而動，下沉市場的國貨、個體商戶恐成批量維權收割對象。

茉莉奶白。（茉莉奶白官方）

律師專家：文化溯源對上訴無利

據《中國商報》報道，康德顧問團法律專家、上海市光明律師事務所律師王岩表示，文化溯源不屬於民事侵權免責的法定抗辯事由。LV源自「唐代寶相花」的抗辯在司法實踐中幾乎無法成立。

據窄門餐眼資料，茉莉奶白目前在營門店超過2400家。（新華社）

王岩進一步解釋稱，傳統文化紋樣屬於公有公共資源，任何人都可以自由借鑑、改良、設計。但LV的商標並非直接照搬原始紋樣，而是對其進行獨創性二次設計，其在1896年對四瓣花卉、菱形格組合完成專屬定型構圖，形成具有獨創性的美術圖形，且持續百年全球商用、全品類註冊，該特定組合圖形已形成獨立商標權。

另據《北京日報》，北京觀韜律師事務所執行合伙人、全國知識產權業務委員會主任李洪江表示，2024年3月起，茉莉奶白關聯公司曾多次申請花卉圖形商標，但均因與LV在先商標近似被駁回。

李洪江稱指出，明知存在侵權風險仍大規模商業使用，這一事實對被告非常不利，在茉莉奶白自申請商標被駁回的背景下，二審推翻一審認定的難度不低。