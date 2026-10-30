Miu Miu新鞋賣9550元人民幣　撞樣川渝傳統「雞婆鞋」

意大利奢侈品牌Miu Miu近日推出2026年秋季新款「徽標飾針織穆勒鞋」（Desert Beige Knit Mules），售價達9550元人民幣，卻因外觀酷似四川、重慶地區傳統手工編織的「雞婆鞋」，引發內地網民熱議。不少人質疑品牌設計缺乏新意，更有人調侃「打個電話叫嫲嫲編一雙，秒省9500」。



內媒《紅星新聞》報道，Miu Miu這款新鞋採用粗針織米色毛線，搭配圓頭包頭及無後跟半拖設計，與川渝地區常見的傳統手工毛線棉鞋十分相似。然而，當地「雞婆鞋」售價通常只需十幾元至幾十元人民幣，與Miu Miu近萬元的定價形成強烈對比。

MiuMiu新款女鞋（左）酷似川渝「雞婆鞋」（右）。（取材自微博）

針對新鞋外觀及高昂售價引發的爭議，Miu Miu官網客服回應《紅星新聞》表示，該款女鞋採用織物面料，兼具舒適與輕盈特性，至於保暖效果則需以實際試穿為準。客服進一步解釋，商品價格調整受到新材料研發測試、獨家生產技術及高端分銷等多重因素影響，強調「單以價格無法衡量商品的價值」。不過品牌方面並未進一步說明，這款鞋的設計靈感是否來自民間傳統鞋履。

事件引發大批內地網民留言調侃，有人直言「這不就是我婆婆的鞋子嗎」、「打個電話叫嫲嫲編一雙，秒省9500」，亦有人質疑「外國品牌怎麼老拿我們過時的東西，掛個牌子就賣天價？」另有網民笑稱，「千萬不能讓這些外國品牌逛縣城農貿市場，設計師採風應該是靠趕場趕集，逛完個個靈感爆棚」，更有人諷刺「加個品牌名淨賺9500」。

MiuMiu新款女鞋標價人民幣9550元。（取材自微博）

據報道，在四川、重慶一帶的方言中，正在孵蛋的母雞被稱為「抱雞婆」。當地老一輩常親手鉤織粗毛線棉鞋，鞋內通常加有絨毛，因外形圓潤飽滿，與母雞孵蛋時的姿態相似，因此被俗稱為「雞婆鞋」。這類鞋履一般作為冬季居家保暖之用，售價通常僅十幾元至幾十元人民幣，不僅具有實用功能，也承載當地民眾的懷舊情感。

對於Miu Miu新鞋與川渝傳統「雞婆鞋」外觀相似，內地部分評論認為，時尚品牌借鑑民間器物造型並不罕見，面料工藝、生產技術及品牌定位亦存在差異，不能單憑外觀比較商品價值。不過，亦有聲音質疑，奢侈品牌近年偏好將傳統居家用品及被視為「土氣」的元素帶上時裝舞台，原本只售幾十元的手工鞋，換上名牌標誌後便能賣至近萬元人民幣。這種強烈的價格反差及由此引發的討論，或許正是品牌獲取市場關注的方式之一。