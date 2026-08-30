張雪機車創辦人現身香港　親自為何君堯等車主交付新車

8月30日，內地電單車品牌張雪機車創辦人張雪現身香港，為部分香港首批820RR車主完成交車儀式，包括立法會議員何君堯和前立法會議員朱幼麟。何君堯更是大讚張雪是中國的奇蹟。



張雪機車創始人現身香港。（深視新聞）

張雪機車創始人現身香港。（深視新聞）

張雪現場向何君堯交付車輛時，何君堯大讚：「張雪是中國的奇蹟」。何君堯還對傳媒表示，他此前表態說要向香港警隊推薦張雪機車，一言既出駟馬難追，議員有責任把好產品提供給特區政府參考。

82歲的朱幼麟先生成為張雪機車香港首批車主，他表示：「張雪親自來香港，令香港大為光彩，他是世界級傑出人才，是我們中國人的驕傲！」

張雪機車創始人現身香港。（深視新聞）

張雪機車創始人現身香港。（深視新聞）

交車儀式結束後，張雪介紹，以前看劉德華的電影《烈火戰車》時覺得好酷，現在張雪機車也來到了香港。

此前報道

中國電單車品牌「張雪」在今年3月結束的世界超級電單車錦標賽（WSBK）葡萄牙站WorldSSP組別中兩次奪冠，創造了中國電單車製造商在WSBK賽事中的歷史性突破，打破了歐美日數十年的壟斷。

中國張雪機車在世界級電單車比賽奪冠。（新華社）

張雪。（每日經濟新聞）

WSBK是世界級電單車賽事，最大特點是參賽車輛基於量產車進行有限改裝，因此被譽為「賽道上的車展」，是電單車製造商展示量產車技術實力的重要舞台之一。

2026年，張雪機車820RR三缸仿賽上市。這台民用量產車，經過賽道化改裝，直接站上了世界超級電單車錦標賽的賽場。這台從核心引擎、關鍵零部件到整車調校，均實現自主國產化的機車，拿下了雙冠王。5月17日下午，張雪機車的冠軍車型820RR首次登陸香港。

張雪說：「未來5年，我們會吃掉國際這些所謂大牌50%以上的大排量市場份額。」下一步，張雪機車將參加2026年9月上海站的MXGP賽事，並已開始籌備達卡拉力賽。

張雪機車。（每日經濟新聞）

法國車手駕駛張雪機車的820RR-RS賽車以領先第二名近4秒的優勢奪得冠軍，被網友稱為「世界名畫」。（新華社公眾號）