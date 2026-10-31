15歲輟學深圳工廠打工　玻璃女王周群飛身家破千億再成中國女首富

胡潤研究院近日發布《2026胡潤女企業家榜》，手機螢幕玻璃巨頭「藍思科技」創辦人周群飛以1270億元（人民幣，下同）身家，時隔11年再次重奪中國女首富寶座。



周群飛從15歲離鄉南下深圳做工廠女工，到帶著2萬港元積蓄在出租屋客廳創業，最終靠打入蘋果（Apple）供應鏈及佈局AI浪潮逆襲上位，其發跡史堪稱一部充滿戲劇性的傳奇。



今年5月，習近平為來華進行國事訪問的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行歡迎宴會。在現場畫面中，周群飛神態優雅的坐在蘋果CEO庫克（Tim Cook）與全球首富馬斯克（Elon Musk）的中間，引發熱議。據公開資料，周群飛還持有香港永居身分。



國宴坐馬斯克庫克中間 1250億身家｢玻璃女王｣周群飛持港永居身分

綜合內媒資料，周群飛1970年出生於湖南湘鄉的山村，5歲時母親早逝，父親則因事故雙目失明。為了生計，她15歲便被迫輟學，南下深圳謀生，在一家手錶玻璃廠的流水線上做女工，當時日薪僅得寥寥數元。

然而，周群飛並未向命運低頭。她白天在工廠接觸玻璃加工藥水，晚上則報讀夜校，拼命考取會計、電腦、報關等專業證書及車牌。入廠僅三個月，她嫌工作太簡單「學不到新東西」而寫信辭職。豈料廠長不但沒有批准，反而提拔她負責籌建絲網印刷部。在無人指導下，她靠自己摸索技術，後來更主動接手新廠房管理，將生產線打造成全廠效益最佳的分廠。

圖為2015年藍思科技工廠中，工人正檢查生產出的手機玻璃屏幕。（藍思科技）

2萬港元起家 出租屋客廳當工廠

1993年，23歲的周群飛迎來人生轉捩點。她帶著打工存下的2萬港元積蓄，找來兄姐等家人，在深圳租下一間「三房一廳」的民宅，正式自立門戶成立玻璃絲網印刷作坊。當時環境刻苦，房間用來睡覺，客廳就是車間生產線；周群飛更身兼多職，既是老闆娘跑業務，亦要親自開車送貨。

靠Motorola突圍 成為蘋果供應商

讓這間家庭式小作坊正式走向國際舞台的契機，是當年紅極一時的Motorola V3手機訂單。面對客戶要求「玻璃摔落不易破、碎裂不能留鋒利斷口」的嚴苛條件，周群飛帶領團隊研發離子強化工藝，最終成功奪下巨額訂單。

2007年，喬布斯（Steve Jobs，又稱賈伯斯）決定在第一代iPhone上捨棄容易刮花的塑料螢幕，轉而採用玻璃材質。

Apple跟藍思科技合作多年，圖為庫克和周群飛。（網絡圖片）

但原有供應商難以滿足其嚴格的技術標準。關鍵時刻，周群飛率領團隊日夜不休地技術攻關，甚至走進車間，親手調試設備、把控環境清潔。藍思科技最終憑藉卓越的技術指標殺出重圍，成為蘋果的核心供應商。

其後，在參與初代iPhone研發時，周群飛團隊與蘋果工程師花了數個月時間，攻克超薄玻璃切割、拋光、鍍膜等技術難題，順利完成玻璃蓋板量產，自此藍思科技在蘋果供應鏈中站穩陣腳。

時隔11年重返首富寶座

2015年，藍思科技成功掛牌上市，周群飛亦首次問鼎中國女首富。面對近年智能手機市場增長放緩，她果斷帶領企業轉型，將玻璃精密加工技術延伸至新能源車的中控螢幕、儀表板與智能座艙；同時亦緊捉AI浪潮，佈局AI智能眼鏡的鏡片、鏡架及整機組裝，並投入先進封裝用玻璃基板等前沿領域。

周群飛。（微博）

儘管今年（2026年）首三季，受消費電子市場壓力影響，藍思科技淨利潤按年減半，但周群飛仍穩佔《2026胡潤女企業家榜》榜首。胡潤對此評價指：「2015年她首次登頂時，是智能手機供應鏈的標誌性人物；11年後，她憑藉AI硬件、智能車載顯示與智能眼鏡重回榜首。」展現出這名周群飛敏銳的商業觸覺與強大韌性。