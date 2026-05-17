國宴坐馬斯克庫克中間　1250億身家｢玻璃女王｣周群飛持港永居身分

5月14日晚，國家主席習近平為來華進行國事訪問的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行歡迎宴會。在現場畫面中，一名神態優雅的中國女企業家，坐在蘋果CEO庫克（Tim Cook）與全球首富馬斯克（Elon Musk）的中間，引發熱議。



而她就是被外界譽為「手機玻璃女王」、藍思科技（Lens Technology）的創辦人周群飛。據公開資料，她還持有香港永居身分。



周群飛現身國宴，坐在蘋果CEO庫克（Tim Cook）與全球首富馬斯克（Elon Musk）的中間。（央視）

周群飛現身國宴，坐在蘋果CEO庫克（Tim Cook）與全球首富馬斯克（Elon Musk）的中間。（央視）

從深圳工廠打工妹到內地女首富

相比起同桌的科技大亨，周群飛的出身更具傳奇色彩。1970年她出生於湖南農村一個貧困家庭，周群飛早年喪母，父親因傷致殘，15歲時她便輟學南下深圳，她選擇在一間生產手錶玻璃的工廠「澳亞光學」工作，她的第一份正式工作，就是在流水線上切割打磨玻璃。

周群飛在打工時，也被工廠附近的深圳大學所吸引。於是她用省吃儉用的錢報了名，開始讀夜校學習文化知識。短短四年時間，周群飛不僅成為澳亞光學工廠的主管，還在工作之餘上夜校、讀會計、學電腦，自學掌握了絲網印刷技術。

1990年，澳亞光學加工廠正準備擴建擴產，但老闆卻因對前景的迷茫和擔憂準備撤資停工，周群飛接手工廠後，用所學的絲網印刷技術，在手錶玻璃上印字和圖案，當時這種創新模式的產品在市場上極為罕見，迅速被一搶而空，隨着技術的不斷改進，周群飛經營的工廠成為整個公司收益最好的。

「蘋果巨頭」藍思科技擬來港IPO 周群飛如何靠一塊玻璃成女首富

周群飛。（網絡圖片）

圖為2015年藍思科技工廠中，工人正檢查生產出的手機玻璃屏幕。（藍思科技）

1993年，周群飛帶著幾名家人開始創業，從手錶玻璃研磨起家，一步步構築起她的玻璃帝國。2001年，周群飛因一次機緣巧合成功研發手機玻璃，全球第一款使用玻璃屏幕的手機（TCL3188）亦由此誕生，開啟了國產手機屏幕玻璃屏的升級換代。

2003年，周群飛用技術和設備入股，與人合夥成立了藍思科技，主攻手機防護視窗玻璃。國際間的手機品牌隨後也開始和藍思科技合作，Motorola率先找到周群飛，要求手機玻璃在一定高度垂直下落不能破碎。第一批供貨大獲成功，Samsung、Nokia、HTC等國際手機品牌紛紛加入合作，藍思科技成為行業焦點。

Apple跟藍思科技合作多年，圖為庫克和周群飛。（網絡圖片）

為蘋果核心供應商

而周群飛能與庫克平起平坐，則正源於她對iPhone的巨大貢獻。2007年，喬布斯（Steve Jobs，又稱賈伯斯）決定在第一代iPhone上捨棄容易刮花的塑料螢幕，轉而採用玻璃材質。

但原有供應商難以滿足其嚴格的技術標準。關鍵時刻，周群飛率領團隊日夜不休地技術攻關，甚至走進車間，親手調試設備、把控環境清潔。藍思科技最終憑藉卓越的技術指標殺出重圍，成為蘋果的核心供應商。

Apple跟藍思科技合作多年，圖為庫克和周群飛。（網絡圖片）

多次被評為中國內地女首富 最新身家達1250億

2015年3月18日，藍思科技在深圳創業板上市，上市當天股價暴漲，隨後市值突破千億（人民幣，下同）。同年10月，《2015胡潤女富豪榜》發布，周群飛以500億元財富登頂內地「女首富」，成為胡潤女富豪榜發佈十年來內地誕生的第四位女首富，此後也多次被評為內地女首富。

藍思科技在2025年7月再在港交所上市。根據《2026胡潤全球白手起家女企業家榜》，周群飛的身家達到1250億元。

而周群飛與馬斯克的交集，則在於近年藍思科技積極轉型，進軍新能源汽車領域。作為特斯拉（Tesla）的核心供應商之一，藍思提供的車載玻璃及觸控設備，正是馬斯克「科技帝國」的重要組成部分。這也解釋了為何在這場國宴上，周群飛能成為庫克與馬斯克之間最自然的「中間人」。

周群飛。（微博）

中美關係博弈下的「玻璃橋樑」

周群飛此次現身宴會，不僅體現了其在國際供應鏈中舉足輕重的地位，亦折射出在複雜的中美經貿關係中，像藍思科技這類具備核心競爭力的技術型企業，依然具有超凡的競爭力。

從當年的深圳工廠打工妹，到如今與特朗普同場、與庫克馬斯克共餐，周群飛用一塊透明的玻璃，折射出中國實業家在世界舞台上的韌性與實力。