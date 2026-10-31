16歲女玩鞦韆亡調查報告出爐 操作員違規失誤釀禍 兩人被追刑責
撰文：許祺安
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5月3日，四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區發生致命意外，一名16歲女遊客在體驗景區懸崖鞦韆項目時意外墮落死亡。10月31日，四川省華鎣市人民政府事故調查組日前發表調查報告，肇事直接原因為現場操作人員未按規程操作釋放繩，加上現場完全缺乏防墮安全措施，釀成慘劇。2名事故直接責任人已移送司法機關依法追究刑事責任。
據央視新聞報道，調查報告指出，肇事直接原因為項目操作人員未嚴格按規程操作釋放繩，导致在滑动承载结构未滑至正常释放位置时，滑动承载结构上的脱钩器释放装置提前打开，菊绳与脱钩器分离，加上現場完全缺乏防墮安全措施，釀成慘劇。
報告指出，事件為生產安全責任事故，營運企業安全管理不到位，違規安排未經安全生產教育和培訓合格人員上崗，地方政府及監管部門亦存在嚴重監管漏洞。
目前，2名事故直接責任人已移送司法機關依法追究刑事責任；涉及失職的相關公職人員已交由紀檢監察機關嚴肅追責；涉事企業及其他違規人員則面臨行政處罰。
据此前報道，5月3日，四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區發生致命意外，一名16歲女遊客在體驗景區懸崖鞦韆項目時意外墮落，送醫途中死亡，引發外界熱議。
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