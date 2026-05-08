16歲女玩懸崖鞦韆墮亡　四川河南多家景區暫停營運類似笨豬跳活動

5月3日，四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區發生致命意外，一名女遊客在體驗景區懸崖鞦韆項目時曾驚呼繩子「沒拴緊」，隨後離開平台瞬間墮崖身亡。事發後，四川、河南等地景區暫停運營「瀑布大盪繩」等類似的「笨豬跳」項目。



《南方都市報》報道，瑪琉岩瀑布風景區懸崖鞦韆項目發生事故後，多家景區相繼發佈公告，暫停高空繩索項目。

5月4日，四川省廣安市低坑大瀑佈景區發佈公告表示，自5月5日起，飛天威亞項目將臨時暫停運營，恢復開放時間將視設備檢修及安全性能開級進度而定。

5月7日，河南洛陽白雲山景區工作人員表示，景區內瀑布大蕩繩項目同樣因安全檢修暫停運營，具體恢復時間無法確定。據悉，該項目曾宣傳「百米垂直落差」、「45°極限擺盪」，吸引眾多遊客打卡挑戰。

據悉，河南寶泉旅遊區的崖天下盪繩大鞦韆項目已暫時關閉，多位網民發文稱，旅遊區主動聯繫辦理該項目退票事宜。