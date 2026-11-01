有片｜內地醫科畢業生轉行做上門煮飯　日做3個鐘月入5千：不後悔

內媒《潮新聞》報道，近日浙江一名「00後」女生因上門煮飯走紅網絡。她畢業於浙江中醫藥大學臨床醫學專業，今年8月初開始嘗試上門煮飯服務，憑藉乾淨規範的備餐流程、營養搭配意識和「醫學生」標籤帶來的信任感，受到廣泛關注。



浙江一名「00後」醫科畢業生因上門煮飯走紅網絡。（影片截圖）

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外科訓練中養成的洗手習慣，讓她在備餐時更注重衛生。（影片截圖）

浙江一名「00後」醫科畢業生因上門煮飯走紅網絡。（影片截圖）

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「00後」女生小勺表示，自己醫科畢業後曾在企業工作一年，之後辭職選擇自己喜歡的煮飯工作。

她說，學醫的經歷並沒有被浪費，反而成為現在工作的優勢：外科訓練中養成的洗手習慣，讓她在備餐時更注重衛生；營養學和生化知識，則幫助她在口味和健康之間找到平衡。

小勺表示，「很多客戶找上我，也是因為做飯過程比較乾淨，成品看起來放心。」小勺指，她也會根據客戶情況提供營養搭配建議，尤其適合對飲食安全、膳食有要求的家庭。

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浙江一名「00後」醫科畢業生因上門煮飯走紅網絡。（影片截圖）

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浙江一名「00後」醫科畢業生因上門煮飯走紅網絡。（影片截圖）

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月入在5000元人民幣左右

目前，她的訂單以家常菜和聚會單為主，一天最多接三單。入行第二個月起，月收入穩定在5000元（人民幣，下同）左右，日均實際工作時間約3小時。

報道指，以近期服務的一位客戶為例，當天小勺接到的是一位獨居客戶的訂單，按照約定製作三道家常菜，服務費為88元。食材由客戶在線上提前購買，小勺上門後完成清洗、烹飪和廚房整理。

對於「放棄學醫是否可惜」的疑問，小勺認為，每個人適合的賽道不同，自己並不後悔現在的選擇，肯定會有比自己更熱愛醫學的人去當醫生。

她說，「任何時候去做想做的事情都不晚，可以隨時改變自己的敘事，建立人生新劇本。」目前能夠靠自己的手藝養活自己，同時做喜歡的事，家人也支持她的決定。