講粵語的故事！廣東台帥哥主播轉行做粵語老師粉絲破60萬

粵語是廣東文化的標誌性代表之一，但有否想過自己的廣東話、粵語是否講得標準？又當中不少用詞，原來跟古代典故有關？



一位熱愛粵語文化的有心人，為了普及粵語知識，開設帳號「張弛有道‧粵語讀詩」，將他做主持、粵語老師的經驗和心得分享開去。他的名字是張弛，被譽為粵語文化推廣者。



張弛抖音拍片分享粵語心得

出生於廣州的張弛，畢業於廣州大學粵語、國語雙修的播音主持專業。2005年，他成為廣東廣播電視台新聞主播，曾主持《正點報道》、《今日財經》、《娛樂前線》、《亞洲新勢力》等節目。

2005年，張弛開始擔任廣東廣播電視台新聞主播，接觸粵語文化愈多，使他愛上研究粵語文化。（網上圖片）

由於工作關係，張弛愈多接觸粵語文化，就愈喜歡研究當中的粵語、聲母、韻母、調值，以及粵語歷史等。也因此，他發現用粵語讀古詩，非常有美感。

2019年，抖音興起，張弛就注冊了帳號「張弛有道‧粵語讀詩」，嘗試將自己對粵語文化的理解，以及擔任粵語主持的心得，透過短視頻在網上分享，發布關於「九聲六調」的粵語正音、古詩詞粵語吟誦、粵語俗語解析等內容。一年間，已累積逾60萬粉絲。

張弛曾表示，粵語的音韻系統很複雜、很豐富，是繼承了唐代、宋代人的一種表達狀態。他又指，讀唐詩、宋詞要用方言，因粵語、客家話、潮汕話、上海話等南方方言，保留了很多唐、宋，甚至周朝、春秋戰國時期、晉朝時古漢語的發音和用詞。

張弛解說粵語用詞來自古代

他指出，學了粵語，就似用古漢語去對話，與這個世界交流。例如粵語說睡覺發夢，叫「搵周公」，其實是從孔子的典故來的。

張弛受訪表示，粵語的音韻系統很複雜、很豐富，當中不少用詞和發音都跟周朝、春秋戰國時期、晉朝、唐宋等古漢語相關。（南方網截圖/當代中國授權）

話說孔子常常夢見周公跟他講有關禮儀制度的知識，後來孔子年紀大了，他跟徒弟說「周公很久沒有找我了」。他的徒弟就記錄着，孔子睡覺做夢就叫找周公。

還有一個粵語用字「七國咁亂」，是形容情況亂七八糟，非常混亂。戰國時期，七國之間經常發生戰亂，很多老百姓從中原地區跑到南方逃難。嶺南人問到這些老百姓時，他們就說：「中原地區七國咁亂」。

由此可見，現代不少用詞都化用了古漢語的典故，十分有趣。

張弛的視頻中，亦不乏糾正粵語概念的內容。2022年，張弛在一個跟央視春晚相關的視頻中，點出了當晚相聲節目《歡樂方言》的一些誤區及不準確的語言。五分鐘的視頻，獲得近2,000萬的播放量，逾26萬點讚。

其後，廣州市政府部門向張弛頒授「廣府文化推廣大使」的稱號。

張弛不做新聞主播 轉投網上做粵語老師

2023年，張弛告別了電視台的新聞主播工作，決心全情投入以視頻傳遞粵語知識及傳承粵語文化。除了用粵語讀詩，他又會藉着與粵港澳歷史古蹟、美食、名人藝人、經典影視、歌曲、粵劇等跨界合作，讓網民感受到粵語文化的魅力，也擴大影響力。

「做新聞主播的時候，主要播報別人的故事，我想開闢一個渠道去講自己的故事，講粵語和傳統文化的故事。」談及為何轉型，張弛如是說。

張弛不時會跟不同界別人士拍互動視頻，好像他跟羅家英的視頻中，羅家英表示，因鍾愛廣東話，故喜歡看推廣廣東話的張弛的視頻，又呼籲大眾支持傳承粵語。（「張弛有道‧粵語讀詩」微信截圖/當代中國授權）

2025年11月舉行全運會，張弛曾以全運會開幕式來講解廣府文化。（「張弛有道‧粵語讀詩」微信截圖/當代中國授權）

張弛不單拍視頻大談粵語文化，也會應邀出席粵語專題講座擔任講者，讓年輕一輩對廣府文化加深了解。（「張弛有道‧粵語讀詩」微信截圖/當代中國授權）

張弛的粉絲來自世界各地，有父母、祖父母輩移民到美國、加拿大、澳洲等國家的華人後代，他們學粵語是想多跟長輩溝通交流，也是傳承家族祖宗傳下來的文化。

他也有些粉絲是基於工作、讀書來到粵港澳大灣區，想學講粵語，方便結識朋友、同事或客戶等，對日後發展有利無害。還有喜歡香港電影、粵語歌的粉絲，想藉着學習粵語，能看懂電影、聽懂歌曲。

張弛在線上線下都積極推廣粵語文化，他吟誦古詩、糾正懶音、講解典故等，溫馨提示我們要將粵語傳承的語言美學一代代人傳承下去。

