21歲女幼兒教育畢業轉行做清潔工　凌晨4點半掃7個鐘街月薪3千多

近日，2005年出生的安徽女生姚佳慧從事清潔工一事，引發大量網友關注。很多人聽到她的經歷，都會覺得意外：學幼兒教育的年輕女孩，為什麼選擇當清潔工？面對疑問，姚佳慧的回答樸素又真誠。



當整座城市還沉浸在睡夢之中，凌晨4點半的街巷，已經響起掃帚摩擦地面的沙沙聲。在浙江舟山的街頭，一抹年輕的橙色身影格外引人注目：「我4點半到崗，上午一個班要幹六七個小時。交完社保之後工資有3000多（人民幣），如果上兩個班次，收入會更高一些。」

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姚佳慧告訴內媒記者，她的父母，同樣也在舟山從事清潔工。早在讀書的時候，每逢寒暑假，她就會跟著母親上街，早早起床幫忙掃地。也是在那個時候，她看見父母日復一日的辛勞，真切體會到這份工作的不容易。

「爸爸媽媽也是靠這份工作，養活我們兄妹幾個。」 一句話，藏著姚佳慧從小到大看在眼裏的生活。父母握著掃帚，靠著踏實勞動撐起一個家的模樣，深深印在她心裏。在她眼裏，清潔工不是一份 「不起眼」 的工作，是可以安身立命、堂堂正正謀生的依靠。

入職半年時間，姚佳慧已經慢慢適應了凌晨開工、沿街清掃的節奏。青春的年紀，每個人有不一樣的選擇，而姚佳慧卻選擇了穿上橙色工裝，接過父母手中的掃帚：

靠自己的雙手拿工資，挺好的。

沒有華麗的口號，簡簡單單一句話，是這個21歲女生的底氣。

掃帚起落之間，姚佳慧和父母一樣，用汗水守護城市乾淨，憑勞動掙一份踏實的生活。 晨光會照亮每一份認真的付出，每一個自食其力、努力生活的普通人，都值得尊重。

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