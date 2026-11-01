雲南患者自稱吞鈣片鯁喉　照CT證為豆漿機刀片急做全麻手術取出

雲南大理一名患者日前神色痛苦地前往大理大學第一附屬醫院急診，自稱2小時前「吃鈣片卡住了，現在喉嚨很痛」。醫生研判鈣片遇體液會逐漸溶解，遂為患者安排照CT及胃鏡，赫然發現卡在喉嚨的竟是豆漿機脫落刀片。



患者自述「吃鈣片卡在喉嚨」，但CT檢查結果為高密度金屬異物。（大理大學第一附屬醫院）

大理大學第一附屬醫院介紹，患者到醫院求診時自述鈣片卡住喉嚨、異常疼痛，並指向喉結下方一個手指的位置。醫生研判鈣片遇人體體液可逐步溶解，一般難以持續性卡在咽喉部位，患者症狀與主訴存在矛盾，遂安排患者照喉鏡、胃鏡及頸部CT檢查。

經檢查，頸部CT結果提示為高密度金屬異物，徹底推翻「鈣片卡喉」的判斷。醫生再次反覆追問病史，並要求患者家屬檢查家中帶有金屬構件的小家電，結果發現豆漿機攪拌葉片脫落。

患者自述「吃鈣片卡在喉嚨」，但CT檢查結果為高密度金屬異物。（大理大學第一附屬醫院）

醫生為患者取出卡在喉嚨的刀片。（大理大學第一附屬醫院）

醫生高度懷疑誤吞的異物正是脫落的金屬刀片。該刀片質地堅硬、邊緣多齒，極易在消化道卡住，造成組織損傷，甚至出現穿孔等嚴重情況，耳鼻喉科手術團隊決定為患者做全麻手術取出異物。

在手術期間，醫療團隊發現刀片邊緣銳利且卡位極緊，稍有不慎即可造成消化道銳性損傷，團隊反覆調整角度，最終將金屬刀片完整取出，患者術後恢復良好，目前已出院。