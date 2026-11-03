九寨溝MMA・片｜老人揮拳連擊兩年輕遊客傷者倒地　疑因打尖鬧交

四川著名景區九寨溝發生遊客暴力衝突事件。網傳多段影片，指兩名年輕男女遊客在觀景台遭一名老年男子揮拳毆打，被打青年嘴部一度倒地，嘴部淌血。九寨溝景區工作人員證實事件稱景區已第一時間協助報警。據了解，男生鼻骨骨折嘴唇出血，女生鼻部淤血。九寨溝縣公安局回應指，雙方爆發衝突是因為搶奪「更好看的拍照位置」，雙方都有責任。



有網民發文指衝突起因疑為景區排隊時發生「插隊」糾紛，稱兩名年輕旅客勸阻老人和他的伴侶不要插隊，雙方口角後演變成動手打人。



據網傳現場片段顯示，事發於九寨溝景區內一處觀景台。一名身穿藍色外套的老年男子突然發難，朝一名身穿紫色外套的年輕男子連揮數拳，該名年輕男子隨即被擊倒在地。影片可以聽到目擊者驚呼「老爺爺好厲害啊，老爺爺好猛啊。」

另一段片段則拍到事發後，一名身穿白色外套的年輕女子正用紙巾擦拭臉上的血跡；而被毆打的紫衣男子面部多處受傷、嘴部明顯流血。受害男子情緒激動，對著試圖離開的打人老人高喊：「別走，不要走，把人打成這樣，不要走啊！」身旁有遊客稱，「這事不解決肯定走不了人」，還有人當場報警，「這裏是九寨溝，有孩子被人打傷了。」

有網民和現場目擊者透露，事發時紫衣男子因不滿老翁插隊而開口勸阻，雙方隨後爆發衝突，隨後老翁突然暴打青年。青年傷勢嚴重，除鼻樑骨折外，嘴唇需縫合十針，另一名白衣女子流鼻血，鼻子出現淤血。

現場目擊者透露，男子傷勢嚴重，除鼻樑骨折外，嘴唇需縫合十針，另一名白衣女子流鼻血，鼻子出現淤血。（互聯網圖片）

景區指無執法權已協助報警 網傳疑因插隊起爭執

九寨溝景區服務熱線工作人員證實事件為真，該工作人員稱事發於11月2日下午，事件為瞬時發生的突發狀況。工作人員強調，景區各景點均配有工作人員維持秩序，但景區本身沒有執法權，相關治安事件必須由公安機關介入，工作人員事後已及時協助當事人報警。

九寨溝縣公安局諾日朗派出所人員回應傳媒時證實，警方正在處理案件，至於涉案打人者將面臨何種處罰，目前仍在調查程序中。

據《華商報》報道，九寨溝縣公安局回應事件指，年輕男子和老翁因搶奪「更好看的拍照位置」起衝突，雙方從口角演變到動手，雙方都有責任，從目前情況來看，是年輕男子先動手。