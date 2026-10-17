冬甩店MMA｜台店員跳出櫃台追毆疑打尖大媽　網民紛求店方勿解僱

台北市西門町知名甜甜圈店「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」16日下午5時許發生肢體衝突事件。一名黑衣婦人與店員因排隊問題爆發口角，雙方情緒失控，店員甚至直接從出餐口跳出櫃枱，朝婦人連續揮拳並追打，嚇得現場顧客與路過民眾紛紛閃避，店內物品散落一地。



根據業者公開的監視器影像還原，衝突起因於該名顧客未依照現場排隊規定。店員依照門市規範進行禮貌勸導，希望對方遵守秩序。然而輪到該顧客點餐時，對方疑似因不滿先前遭勸導，開始對店員進行持續的言語辱罵。

「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」在社交平台發表聲明。（Threads@curlymama._.official）

店員氣得跳出櫃枱追打黑衣婦 看看不同角度拍到的事情經過：

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在長時間遭受言語刺激後，店員情緒受到影響一時失控，拿起甜甜圈朝婦人丟擲。婦人隨後也拿起現場機器砸向店員及櫃枱，造成門市設備損毀，雙方衝突進一步升級。衝突過程中，黑衣婦人不斷高喊「過分欸」、「我花錢你還打我？」等語，現場氣氛緊張。

事件影片在社群平台Threads曝光後迅速傳播，引發廣泛討論。網友們對店員的處境表示同情，紛紛力挺員工，並表示不希望店家懲處該員工，留言包括：

「拜託你們一定要挺員工」

「你們如果懲罰這個店員，那你們真的就是在幫那個老阿姨霸凌員工」

「我不支持暴力，但我會支持這家甜甜圈，老闆你這位員工不要解聘喔」



針對事件，捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈西門店隨後透過社群平台發表聲明。業者坦承店員的處理方式不當，表示：「無論現場多麼混亂或受到何種言語刺激，作為服務店家，我們的夥伴動手丟擲物品確實是不當的行為。對此，我們不會逃避責任，並向當時在場受到驚嚇的其他顧客，以及關注我們的朋友致上最深切的歉意。」

業者強調，即使現場發生激烈爭執或員工受到言語刺激，都不應以丟擲物品的方式回應。店家承諾後續將加強門市夥伴的情緒管理與危機應對教育，避免類似情況再次發生。同時，對於顧客未遵守排隊規定及涉嫌言語辱罵的行為，店家仍強調有責任維護公平排隊秩序，並保障第一線工作人員的人身安全。

業者表示，後續設備損毀與肢體衝突事件將交由相關單位客觀調查與處理。

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