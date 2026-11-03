清華畢業生英國留學疑遭電騙失蹤　被誘轉45萬兼險買機票飛柬埔寨

內媒《紅星新聞》《荔枝新聞》報道，清華大學一名畢業生施博宇赴英國讀書後疑似遭遇電信詐騙，陸續轉出45萬元（人民幣，下同）。中國國內警員告知家屬施博宇遭遇詐騙後，施博宇開始失去聯絡。信用卡記錄顯示，他還曾嘗試購買一張赴柬埔寨的機票，但交易失敗。目前家屬已在英國報警。



清華畢業生英國留學疑遭電騙失蹤。（紅星新聞）

清華畢業生英國留學疑遭電騙失蹤。（荔枝新聞）

11月3日，失聯學生家屬表示，施博宇今年23歲，2026年清華大學化學系本科畢業，於今年9月前往英國入讀UCL（倫敦大學學院）研究生。10月20日，施博宇對家屬稱遭遇所謂「移民調查」，需要家屬轉不少於7萬英鎊（約港幣73.68萬元）到銀行卡內，他要做「核驗保證金」提供給移民局。

10月25日起，他開始分批向陌生賬戶轉賬，騙子同步誘導其離開英國、前往柬埔寨配合所謂「調查」。10月底，他第一次購買飛往柬埔寨的機票，因銀行卡額度不足支付失敗。

香港時間11月1日下午，中國警員上門稱施博宇遭遇了電信詐騙，並告訴家屬，施博宇自10月25日以來陸續轉出40多萬元。民警上門後，施博宇與家屬進行了視像通話，5分鐘後施博宇關閉通話，此後開始無法聯繫。

11月1日，家屬聯繫不上施博宇後登入了他的電子郵箱，5分鐘後其郵箱的收件箱便被清空。當晚，他第二次嘗試購買出境機票，依舊支付失敗。

次日，施博宇發郵件報平安稱：「我人平安，被詐騙了，很對不起你們，我想一個人靜一靜」。然而，施博宇此前從未用郵件跟家屬溝通過，他們懷疑施博宇遭到了控制。

清華畢業生英國留學疑遭電騙失蹤。（荔枝新聞）

清華畢業生英國留學疑遭電騙失蹤。（紅星新聞）

家屬稱，他們也在英國報了警，也已經與UCL校方進行了溝通，警方和校方都已經介入此事，校方已經就此事報警，且會在警方回話後再次告知家屬最新的信息。截至目前，施博宇失聯已超過48小時，中國手機號關機，英國手機號也在10月31日被其本人申請註銷。施博宇媽媽廖女士判斷，孩子「提前就已經被洗腦了」。