反詐博主｢徽劍｣唯一血親拒簽諒解書：死得太慘！只求主兇判死刑

內地知名反詐KOL（內地稱「反詐博主」）「徽劍」（本名吳愷）因實名舉報跨境電訊詐騙犯罪集團，遭不法之徒跨境開出100萬（人民幣，下同）懸賞買兇報復，最終被棄置於江西山林傷重身亡。日前，吳愷在世唯一的血親、高齡78歲的親姨娘「雪花奶奶」（化名）稱，不同意簽署諒解協議，外甥死得太慘，希望主兇被判死刑。



反詐博主｢徽劍｣2年前遭買兇遇害 曾舉報電詐大佬、太子集團劉忍

反詐KOL徽劍揭柬埔寨電詐遭買兇殺死！跨省綁架虐殺時間線一文看

吳愷在世唯一的血親親姨娘稱，不同意簽署諒解協議。（新黃河）

內地知名反詐KOL（內地稱「反詐博主」）「徽劍」。（微博@斯圖卡99）

南下深圳闖蕩獨力對抗境外電詐

據內媒《新黃河》報道，吳愷幼時在安徽安慶農村長大。雪花奶奶回憶，外甥童年性格極為內向寡言，不愛與人交際，喜歡在家看書，受任職教師的父親薰陶，學業成績一直名列前茅。

十多年前，吳愷孤身南下廣東闖蕩，在深圳創業開公司、置業，其後更投身反網絡詐騙前線。雪花奶奶感慨表示，完全想不到兒時內向文靜的吳愷，長大後竟有如此膽量，隻身與盤踞境外的兇殘網騙集團頑強抗爭。吳愷的母親七八年前因直腸癌病逝，父親也於三四年前去世。

案發於2024年8月，吳愷以自媒體「徽劍」名義，實名公開舉報柬埔寨安徽商會會長劉忍涉嫌以商會身份作掩護，在境外操盤大型電詐園區。（微博@現代快報視頻截圖）

法院文件發現兇手已獲諒解 親姨稱事前不知情

網上公開的廣東省高院裁定書顯示，死者家屬簽署刑事諒解書並收受50萬賠償。雪花奶奶透露，吳愷父母早年曾收養一名養子吳炳南，兩家關係一般，平日並不住在一起，過年亦無往來。

吳愷幼時在安徽安慶農村長大。（新黃河）

雪花奶奶回憶，外甥童年性格極為內向寡言，不愛與人交際。（新黃河）

雪花奶奶指出，2026年端午節前後，她曾接獲廣東法院來電通知旁聽二審，惟因年邁多病無法前往。直至國慶節前夕，廣東高級人民法院送達正式紙質文件，她才震驚獲悉吳炳南之子吳正結與兇手達成賠償協議並簽署諒解書。在此之前，吳正結一家從未向她透露。

對此，雪花奶奶表示，她是吳愷在世唯一的最親近的血親，希望殺害吳愷的主兇被判死刑，絕不同意給主兇簽諒解書，「不同意，死得太慘了，太苦了。」

網上公開的廣東省高院裁定書顯示，死者家屬簽署刑事諒解書並收受50萬賠償。（新京報）

兩大漢登門恐嚇 被迫簽字拿諒解金

對於引發爭議的50萬元諒解金，吳炳南之子吳正結表示有隱情，案發後有兩名彪形大漢登門鬧事威逼，報警才知滋事者乃兇手家屬一方，為避免再生事端只能被迫簽字妥協，「其實被迫的，誰想要這個錢，沒辦法才簽的。」