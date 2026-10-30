內地生淪詐騙重災區　警務處中移動小紅書合辦「反詐預備班」開播

近年內地來港留學生屢成詐騙目標，香港警務處商業罪案調查科轄下反詐騙協調中心（ADCC）、中國移動香港旗下品牌s/ash及社交平台「小紅書」日前首度合作，透過網絡直播開展「留學香港反詐預備班」，向即將或已抵港的內地學生普及防騙資訊。



內地學生抵港初期，往往因生活環境轉變及資訊不對稱，對本地制度、求助途徑缺乏認識，加上關注簽證及學業等事務，容易在缺乏可信資源核實渠道下落入不法分子圈套。主要的受害案類包括電話詐騙、租房及求職陷阱、網上情緣投資騙局（俗稱「殺豬盤」），以及針對家屬的「虛擬綁架」等。

根據反詐騙協調中心的統計數據，2026年1月至8月期間，全港共錄得512宗涉及內地學生的詐騙案件，總損失高達1.1億港元。

s/ash X ADCC X 小紅書安全薯留學香港反詐預備班。

在是次線上直播中，ADCC高級督察楊雅融透過真實受害案例，剖析當前主流及利用人工智能（AI）技術衍生的新型詐騙手法，並分享「防騙三字訣」——「收線、核實、搵求助」，以及介紹「防騙視伏App」（Scameter）、「防騙易」熱線18222，呼籲學生善用官方防騙工具及求助渠道。

本次活動打破傳統的反詐宣導模式，借助內地學生常用的社交平台及商業夥伴網絡，以問答互動與案例拆解等形式提升防騙教育成效。

主辦方透露，反詐課堂直播作為系列先導項目，後續將延伸至大專院校校園，包括正在籌備的「全港大專生Dem Beat反詐比賽」，期望持續提升非本地留學生的防騙意識，維護求學環境安全。