3中國男被誘赴泰遭銬手封口運緬甸園區　泰警及時截車拘4男

綜合內媒以及泰國媒體報道，當地時間10月29日，泰國警方在達府靠近緬甸邊境的地方截停一輛試圖逃避檢查的汽車，解救被禁錮的3名中國男子，並拘捕4名泰國籍疑犯。警方初步調查認為，這3名男子是被誘騙至泰國，擬被轉運至緬甸境內的詐騙園區。涉嫌誘騙3人的犯罪集團在緬甸境內活動，以工作機會為誘餌招攬包括中國公民在內的外國人。



泰國警方展示查獲的作案工具。（MGR Online）

據泰國國家警察總署發佈的通報，10月29日凌晨約1時，達府地區檢查站執勤警員解救了3名中國公民，並拘捕了4名涉嫌參與非法拘禁中國公民的嫌疑人。

涉案車輛為一輛灰色的豐田汽車，發現前方檢查站後加速駛離試圖逃避檢查。警方追至附近村莊的一條公共道路，將車輛截停。檢查發現，3名中國男子被戴上手銬、用膠帶封嘴並捆住雙腳。警方在搜查車輛時，還查扣了電擊器、手銬、膠帶及尼龍繩等物品。

泰國警方抓獲4名犯罪嫌疑人。（MGR Online）

查獲的電擊器、手銬、膠帶、尼龍繩等物品。（MGR Online）

獲救的3名中國男子均持護照合法入境泰國，他們自述遭到了車上泰國人的恐嚇與非法拘禁。司機供稱，有人承諾支付9000泰銖（約合港幣2095.2元）讓他運送這3名男子。目前，疑犯及涉案證物已被移交當地警察局進一步處理。

犯罪集團以工作機會為誘餌招攬外國人

據泰國國家警察總署副總監表示，根據對獲救人員的詢問，該三名男子是遭誘騙，搭乘不同的航班進入泰國，隨後被安排前往達府換乘車輛，擬經邊境轉運至緬甸境內的詐騙窩點。

警方初步調查認為，涉嫌誘騙三人的犯罪集團在緬甸境內活動，以工作機會為誘餌招攬包括中國公民在內的外國人。