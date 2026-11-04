下周多地急凍至零下30℃？iPhone天氣App錯到離譜　中國氣象局闢謠

11月4日凌晨，「iPhone天氣下周五溫差」衝上熱搜。



大量iPhone用家發現自帶天氣App顯示11月13日（下周五）多地氣溫驟降至零下，-28℃，-31℃，-32℃……北京、上海、青島、河南、湖南等地，同一個離譜低溫同步上線，一天內溫差近50℃，彷彿寒潮直接 「一鍵速凍」。

大量iPhone用家發現天氣App顯示11月13日，多地氣溫驟降至零下30℃左右。（Apple天氣）

中國氣象局公共氣象服務中心官方賬號@中國天氣回應：「最低氣溫-32℃？都散了散了~根本沒有這樣的溫差，已顯示正常。不用擔心，即使厄爾尼諾事件已發展為有監測記錄以來最強 ，現在也不會那麼冷的。」

iPhone天氣App數據出錯 氣象局緊急闢謠▼▼▼

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中央氣象台預報顯示，下周五這些地方正常氣溫大多維持在十幾攝氏度，斷崖式跌到零下32℃，屬實離譜！專業人士分析，這類情況大概率是軟件後台出錯，把數據錯誤地跳轉或匹配到了全球其他地區。蘋果客服此前表示，不排除是顯示或數據異常導致的該情況，

不是硬件方面問題，不用擔心，後期可多進行觀察。

這場突如其來的「極寒預警」並不是真的，截至發稿，蘋果已經修復了這一Bug，11月13日的天氣預報也恢復正常。

值得一提的是，這並非iPhone天氣App第一次出現離譜的溫度預測。2026年6月，iPhone天氣App就曾顯示杭州臨安氣溫逼近50℃。臨安區氣象局核查後認定，這是該品牌手機自帶天氣App自身系統數據錯誤，氣象部門並未發布過相關極端高溫預警。

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