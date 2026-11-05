內地KOL峰哥疑再遭封殺　曾拍馬駒橋日結工直言｢比俄烏前線還狠｣

因拍攝社會底層群體走紅的中國知名網紅「峰哥亡命天涯」（本名周麗峰）疑似再次遭到全平台封禁。其微博最後動態停留在10月27日，B站（Bilibili）則早在10月25日已停更，大批鐵粉湧入評論區留言關切，均未獲回應。



不少網民猜測，此次封禁與他近日發布的北京馬駒橋零工市場體驗影片有關。



不少網民猜測，此次封禁與他近日發布的北京馬駒橋零工市場體驗影片有關。（微博@峰哥亡命天涯）

馬駒橋紀錄片破200萬播放 曾直言「發完會被拘留」

據內地自媒體「互聯網那些事」及網傳信息，10月25日，周麗峰在B站發布時長25分鐘的《峰哥在馬駒橋體驗做日結的一天》，記錄他在華北最大馬路零工聚集地的見聞。

周麗峰形容這期影片是吃喝玩樂的「綠色版」，他在馬駒橋的實際經歷「比去烏克蘭前線還狠」，「正片啥的都給刪了」，「不能做任何傷害國家的事情」。

鏡頭中呈現日結工每天凌晨街頭等活、日薪100至200元（人民幣，下同）、15元一晚的群居床位、10多元管飽的小飯館，以及將人當貨物運送的違法貨車等底層生存生態。影片發布僅一天，B站播放量便突破200萬次，點讚逾15萬，轉發7萬次，不過該影片已在B站下架。

《香港01》亦於10月22日刊出今年5月在馬駒橋實地走訪文章和影片：

北京直擊・有片｜馬駒橋最大零工市場：清華博士生臥底8年揭實況

值得注意的是，在該影片發佈前的10月22日，峰哥曾在直播中直言實際拍攝到的底層狀況「比俄烏前線還狠」，更感嘆「發完我會被拘留」。

在該影片發佈前的10月22日，峰哥曾在直播中直言實際拍攝到的底層狀況「比俄烏前線還狠」，更感嘆「發完我會被拘留」。（B站截圖）

萬聖節現身杭州商圈遭警方帶離

線下方面，峰哥最後一次公開露面是萬聖節當晚的杭州湖濱銀泰IN77。多名網民拍到其現身畫面，因粉絲跟隨合照造成嚴重擁堵，一度有保安參與維持秩序，網傳他被警方帶走。

峰哥最後一次公開露面是萬聖節當晚的杭州湖濱銀泰IN77。多名網民拍到其現身畫面，因粉絲跟隨合照造成嚴重擁堵，一度有保安參與維持秩序。（X截圖）

峰哥最後一次公開露面是萬聖節當晚的杭州湖濱銀泰IN77。多名網民拍到其現身畫面，因粉絲跟隨合照造成嚴重擁堵，一度有保安參與維持秩序。（X截圖）

但有網民稱，警察只是將他帶往人少處以疏散交通，峰哥次日早上七時還完成了杭州半程馬拉松。

峰哥次日早上七時還完成了杭州半程馬拉松。（小紅書）

兩個月前才因蹭孫宇晨景甜熱點被禁言

值得留意的是，這並非峰哥首次遭平台處罰。今年8月，他因深度捲入孫宇晨與景甜的糾紛，創建虛假話題詞條炒作，被微博禁言，其「碰瓷式炒作」遭大量網民批評。當時他在直播中表態「謹言慎行」，宣布捐款救災。

周麗峰因為他在網絡直播連線中常提到的「性壓抑」言論破圈，受到更多關注，還獲得「弗洛伊峰」的稱號。（網絡圖片）

去年11月，在中國新一輪網絡「清朗」行動下，周麗峰在微博、抖音、小紅書和嗶哩嗶哩等多個中國社媒上的賬號，開始無法被用戶關注。被禁言半年後，今年5月13日，峰哥在微博恢復更新，引起網民調侃他在一眾去年被封禁的網紅中「打贏復活賽」。