網信辦查處網紅　張雪峰郭美美戶晨風等遭封號或禁言　罪狀曝光

中央網信辦旗下微信公眾號3日（周三）發通報稱，近期網信部門指導有關網站平台，依法處置網絡名人帳號違法違規行為。通報顯示的典型案例指，「戶晨風」遭封號，「張雪峰」遭限期禁言、停播。



內地網紅「戶晨風」遭封號。（截圖）

通報稱，「戶晨風」在多個平台長期編造所謂「安卓人」「蘋果人」等煽動群體對立言論，各平台相關帳號已關閉。

網紅郭美美的微博帳號「郭美May努力努力」，以及小紅書帳號「億顏LuLu」、快手帳號「忘川」、抖音帳號「Ayuki_888」、微信視頻號「周熙凱XK」等持續宣揚炫富拜金等不良價值觀，相關帳號已關閉或長期禁言。

微博帳號「闌夕」發布宣介境外色情影片內容，抖音主播「張雪峰」在直播中長時間使用污言穢語，相關帳號已限期禁言、停播。

通報稱，根據稅務部門通報的網絡主播偷稅案件情況，抖音、快手等平台帳號「小影夫婦」「曳步舞鑫鑫」已長期禁言停播、暫停帶貨營利權限。網絡主播「王子柏」相關帳號此前因偷逃稅款、炫富拜金行為被關閉，近期發現重新註冊，網信部門已督促相關平台開展核查處置。

據早前報道，戶晨風因為操作「安卓人」「蘋果人」的話題走紅。兩種手機操作系統在他的話語體系裡成了涇渭分明的評價標準，在人與物之間劃定等級，還延伸到學歷、房產、甚至思維和階層。

而升學規劃導師張雪峰經常發表出格言論，在「九三閱兵」當天，曾揚言若大陸攻打台灣，他個人至少捐5000萬元人民幣。