宣揚｢蘋果人｣、｢安卓人｣言論　內地網紅戶晨風被封

內地網紅戶晨風以「蘋果安卓」為標籤代指消費、學歷上的鄙視鏈等言論引發巨大爭議，9月中旬，其在多個平台的賬號被禁言。



中共浙江省委宣傳部官方公眾平台今日（9月30日）發表評論文章稱，這類大肆輸出「安卓人」與「蘋果人」兩分法的行為，背後藏着三支暗箭：利用崇洋媚外來消解共識、利用年輕人的焦慮來精準收割、利用偏激情緒來扭曲價值觀。



戶晨風是內地知名網紅，在短影音平台上擁百萬粉絲。據介紹，其用一個人使用的手機品牌來界定其社會身份，互聯網上「蘋果人VS安卓人」成為熱門詞條。

內地網紅戶晨風被禁言。（截圖）

9月20日，「戶晨風」在抖音、微博等多個平台賬號已被封禁，其賬號內容被清空。

內地網紅戶晨風被禁言。（截圖）

浙江黨宣：

中共浙江省委宣傳部官方公眾平台今日（9月30日）發表評論文章稱，這類大肆輸出「安卓人」與「蘋果人」兩分法的賬號，本質是通過製造尖銳對立議題、煽動群體間的情緒、販賣焦慮，來吸引眼球和流量，最終目的是實現商業變現。

文章指，這種行為是利用崇洋媚外來消解共識，無故踩低國產品牌、無條件抬高國外品牌。又指其利用年輕人情緒消費的習慣，對品牌和消費行為進行分類拉踩，刺激部分年輕消費者的虛榮心和滿足感，實現精準收割。

這種行為還是利用偏激情緒來扭曲價值觀，文章引述網民觀點指，將「蘋果人」和「安卓人」進行優劣劃分的偏激情緒，其實是社會達爾文主義的賽博變種。