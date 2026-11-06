有片｜男子險忘女友生日　騎電單車衝店40秒買項鏈　店員懷疑被劫

近日，山東威海一名男子因差點遺忘女友生日，情急之下騎着電單車衝入二手名牌店，爽快埋單13800元（人民幣，下同）取走一條項鏈，甚至連包裝和單據都不要便絕塵而去。店員一度嚇得以為遇劫鎖門自保。這段閉路電視片段在網上瘋傳後，引來不少網民圍觀熱議。



山東一名男子騎着電單車衝入二手名牌店。（互聯網圖片）

他爽快埋單13800元（人民幣，下同）取走一條項鏈。（互聯網圖片）

據網傳影片顯示，該名男子騎着電單車直接駛入一間二手名牌店，他直接騎車穿過大門後，其中一名店員見狀大感震驚並趕緊拉上玻璃門。男子騎車在店內繞過中央陳列島，衝至飾櫃前停下，隨後向店員催促：「把項鏈拿給我！」

店員被嚇到，出於保護貴重財物本能打算鎖門避險。（互聯網圖片）

店員回覆項鏈價格13800後，男子二話不說掏出手機掃碼。（互聯網圖片）

男子急忙解釋：「我對象（女友）今天生日，我給忘了！」（互聯網圖片）

店員見狀下意識反問：「您要買嗎？」男子連聲回應：「拿給我拿給我，快點快點！我買我買，多少錢？」店員回覆項鏈價格13800後，男子二話不說掏出手機掃碼，並急忙解釋：「我對象（女友）今天生日，我給忘了！」

付完款項後，男子連外包裝及收據亦不要，直接將首飾盒塞進衣袋，丟下一句「趕不及了」隨即飛馳離去，整個過程僅歷時短短43秒，留下在場店員面面相覷。

據《人民日報》報道，店員事後表示，男子進店速度極快，和平時到店挑選商品的顧客差別很大，出於保護貴重財物本能打算鎖門避險，之後翻查舊監控才發現，男子早前曾陪女友前來試戴過該款項鏈，項鏈是女生當時看中的款式。

付完款項後，男子連外包裝及收據亦不要隨即飛馳離去。（互聯網圖片）

這段影片在網上傳開後，引來不少網民圍觀，有人笑指男子的求生欲「溢出屏幕」，還有人留言調侃道，「這下全中國都知道你不記得女友生日了」、「這就是愛的速度」。