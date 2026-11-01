有片｜孩童上海地鐵月台便溺遭乘客斥責　家屬辯稱：這是小孩

近日有網民拍片稱，10月30日，在上海地鐵交通大學站，有長者帶小孩在月台候車時，小孩尿急就地小便，引發一名年輕乘客指責，小孩家長辯解稱：「這是小孩子。」據《澎湃新聞》報道，上海地鐵回應事件稱，已第一時間勸解，對家長進行教育。



小孩地鐵月台小便引糾紛。（截圖）

網民拍攝的影片顯示，在上海地鐵月台，一名男性乘客質問家長：「怎麼能在這裏撒尿呢？」家長反駁稱：「你叫警察逮我啦。」小孩家長續解釋稱：「這是小孩子」，該名乘客繼續反問：「這是小孩子就可以撒尿？」

小孩地鐵月台小便引糾紛。（截圖）

據了解，交通大學站的衛生間位於付費區外，月台層無洗手間。影片傳播後，事件引發爭議，有網民認為責任在家長：「憋不住就穿紙尿褲。」「其實我覺得是家長的原因，勤問着娃娃肯定不會發生這樣的事。」「國家不立法狠罰，永遠好不了。」也有網民表示理解：「小朋友憋不住沒辦法啊，這個世界多些理解吧。」

小孩地鐵月台小便引糾紛。（截圖）

上海地鐵回應：已經教育家長

上海地鐵表示，10月30日傍晚，交通大學站因孩童隨地便溺引發糾紛。車站職員第一時間到場勸解，由清潔員對現場進行清理，並同步啟動車站聯動機制，值班站長及警員到場協同處置，涉事家長經教育後離站。其間列車服務正常進行。

《上海市軌道交通乘客守則》第九條規定，凡進站、乘車的，禁止吸煙（包括電子煙）、隨地吐痰、便溺等行為。《上海市軌道交通管理條例》第三十一條第五項同樣明確，在軌道交通設施範圍內禁止便溺等行為。違反規定的，由軌道交通企業責令改正，處警告或者五十元以上五百元以下罰款。