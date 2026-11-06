設局灌醉11歲女童性侵　内地13歲少年免刑責送專門學校矯治

11月6日，最高人民檢察院公布一批刑事立案監督典型案例，其中一名年僅13歲的少年涉嫌與一名成年男子合謀，將一名11歲女童誘騙至賓館並設局灌醉，二人先後性侵女童。涉案少年因未達法定刑事責任年齡，獲依法不予立案，最終被送入專門學校接受矯治教育；而成年男子因犯強姦罪及猥褻兒童罪，被判處有期徒刑16年。



最高人民檢察院公佈一批刑事立案監督典型案例。（新華社）

設局灌醉女童先後施暴

據檢察日報消息，案發於2024年2月24日。案情透露，13歲的高姓少年與24歲成年男子孔某翔串謀，將年僅11歲的女童李某某誘騙至賓館房間。孔某翔期間提議玩轉盤飲酒遊戲，二人合力將女童灌醉。隨後趁女童不省人事，強行與其發生性行為。

女童父母當晚察覺女兒失蹤，在賓館房間找到人後並報警求助。公安人員隨後趕抵現場，將在房內的孔某翔及高姓少年帶走調查。

13歲少年未達刑事責任送專門學校矯治。（AI圖片）

受害人醉酒僅指控少年侵犯

因受害女童事發時處於深度醉酒狀態，僅指控曾遭高姓少年侵犯，公安機關遂對少年立案調查，因其案發時未達刑事責任年齡，依法獲不予立案。至於在場的成年男子孔某翔，未被列為調查對象。

2024年3月11日，被害人父親李某強以李某某被孔某翔、高某某強姦為由，向江蘇省某市某區檢察院提出立案監督申請，檢察院受理。

檢察機關審查後認為，孔某翔深夜開房、自備酒水並提議飲酒遊戲，且在案發長達5小時內除短暫外出外全程在場，具有極重大作案嫌疑，不能排除女童受侵害而不自知。檢方隨後調取筆錄比對，發現涉案二人存在明顯串供痕跡，遂於3月18日正式向公安局發出通知書要求說明不立案理由，並敦促警方提取孔某翔的生物樣本進行化驗比對。

女童胸部擦拭物檢出成年犯DNA

在檢方介入下，警方重啟偵查，最終在受害女童胸部拭子樣本中，成功驗出孔某翔的DNA。之後，孔、高二人招認合謀灌酒、先後強姦及多次串供。孔男隨即於3月21日被正式立案偵查，警方更查清他過往亦曾對另一名幼女實施兩次猥褻及一次強姦未遂。

2024年12月25日，法院裁定孔某翔強姦罪及猥褻兒童罪罪名成立，判有期徒刑16年。涉案的高姓少年，因年齡問題免受刑事責任，檢察機關將其送入專門學校接受矯治教育。