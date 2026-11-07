有片｜河北保定橋樑開通在即突塌落　行駛中的貨車被擊中4人受傷

11月7日，有網民稱河北省保定市南三環滄榆高速段的高架橋發生垮塌，現場疑有人員受傷。對此，保定市清苑區人民政府發佈情況通報，指事故造成3名施工人員、1名過往貨車司機受傷，其中2名施工人員傷勢較重。



畫面顯示，未完工的巨大鋼桁架天橋疑在施工期間傾覆倒塌，整段鋼架猶如攔路虎般橫截整條滄榆高速。一輛行駛中的貨車避讓不及被擊中，車頭明顯受損，現場車流隨即嚴重擠塞，不少受阻司機與途人紛紛走到護欄旁圍觀，引發市民廣泛熱議。



河北保定發生橋樑塌落事故。（互聯網圖片）

河北保定發生橋樑塌落事故。（互聯網圖片）

河北保定發生橋樑塌落事故。（互聯網圖片）

網傳影片顯示，一段高速路面上方，有在建桁架橋塌落，橋體鋼結構發生變形，現場可見有車輛受損，其中一輛紅色貨車車頭變形嚴重，路面散落碎片，道路通行受阻。

有網民指，事發地為河北省保定市南三環滄榆高速段，倒塌的橋體鋼結構為正在建設的南三環，現場疑有人受傷。

值得關注的是，就在大橋倒塌前一天（11月6日），河北省人民政府官方網站才剛發布喜訊，以「南三環貫通在即 保定三環即將『畫圓』」為題高調作官方宣傳。

官方報道指出，工程於11月5日推進至南三環清苑區段上跨滄榆高速立交橋施工現場，鋼桁架梁在頂推設備牽引下緩緩移動，為整項南三環建設的最後一個關鍵節點，象徵保定城市三環路網閉環已進入倒數階段。

負責工程的保定交發集團保通公路勘測設計有限責任公司副總經理王明當時透露，鋼桁架橋的縱向頂推施工已近尾聲，只要橫向推移到位，「近日即可實現南三環的全線貫通」，豈料大橋翌日便告意外塌毀。

事後，保定市清苑區人民政府發佈情況通報，指7日10時50分，滄榆高速（滄州方向K105+550處）在建專案施工現場，鋼桁架頂推作業過程中發生橋體脫落。經初步核實，事故造成3名施工人員、1名過往貨車司機受傷，其中2名施工人員傷勢較重。所有傷者已第一時間送醫救治。

通報指，事故發生後，區委、區政府高度重視，第一時間組織衛健、應急、公安、消防等單位開展人員救治、交通疏導、隱患排查等工作，目前，正在加緊現場處置，確保滄榆高速儘快恢復通行。事故原因調查、善後等工作正在進一步開展中。