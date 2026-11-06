河北村幹部質疑¥62萬修路豆腐渣　遭現場人員辱罵圍毆肋骨斷4根

11月5日，河北省保定市定興縣固城鎮國興村村黨支部副書記李先生反映，近日國興村正在進行道路施工，他4日在施工現場質疑路面施工厚度沒達標，結果被現場人員辱罵，還被打進了醫院。目前，當地警方已介入調查。



公告顯示，這段路的中標施工單位是河北勤順建設工程有限公司，總中標金額為人民幣62萬餘元。（都市現場）

公告顯示，這段路的中標施工單位是河北勤順建設工程有限公司，總中標金額為人民幣62萬餘元。（都市現場）

據內媒《都市現場》報道，公告顯示，這段路的中標施工單位是河北勤順建設工程有限公司，總中標金額為人民幣62萬餘元。 李先生在施工現場質疑路面施工水泥厚度不夠，遭到現場工作人員辱罵。隨後，他被2人毆打致傷送醫。李先生稱，他的右眼看不清，肋骨斷了4根。

李先生稱，他的右眼看不清，肋骨斷了4根。（都市現場）

李先生稱，他的右眼看不清，肋骨斷了4根。（都市現場）

屬地的固城派出所民警回應，他們已經受理了當事人李先生的報案，現在正在調查。固城鎮政府工作人員表示，他們已經安排工作人員前往醫院看望李先生，具體傷情還在等待當地公安部門作出鑑定。