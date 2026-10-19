央視揭河北村官違規搞化工　存2千噸甲醇工廠緊貼民宅如定時炸彈

河北滄州東光縣多條村莊被揭發暗藏大量非法危險化學品「黑窩點」，與民宅甚至學校僅一牆之隔，儼如「計時炸彈」。央視《焦點訪談》調查發現，單是小禡口村便有8家化工企業，其中7家由村支書家族掌控，當地政府竟為保住稅收，公然包庇違法企業。



河北滄州東光縣多條村莊被揭發暗藏大量非法危險化學品「黑窩點」，與民宅甚至學校僅一牆之隔。（焦點訪談）

河北滄州東光縣多條村莊被揭發暗藏大量非法危險化學品「黑窩點」，與民宅甚至學校僅一牆之隔。（焦點訪談）

甲醇大罐遍佈村落 無證兼超量儲存

據央視《焦點訪談》，央視記者直擊大型罐車頻繁出入村落，車身標有「甲醇」、「易燃液體」等警示。這些企業大門緊鎖，陌生人一靠近即遭盤問。廠房拉來的大多是高毒性的「甲醇副產」廢料，用來勾兌成「燒火油」賣給食肆。

央視記者直擊大型罐車頻繁出入村落，車身標有「甲醇」、「易燃液體」等警示。（焦點訪談）

調查發現，區區一個常住人口六七百人的村莊小禡口村，竟有8家化工企業，有的與民宅僅隔著一條街巷，有的甚至只有一牆之隔。村民說，這種狀況已有十多年了，其危害讓人苦不堪言。

其中「天潤化工」單個立式儲罐容量達500立方米，僅標明「甲醇」的儲罐就近2000噸，遠超國家標準中500噸的「重大危險源」界定。

有的化工廠與民宅僅隔著一條街巷，有的甚至只有一牆之隔。（焦點訪談）

有的化工廠與民宅僅隔著一條街巷，有的甚至只有一牆之隔。（焦點訪談）

東光縣應急局證實，8家企業中5家無證非法儲存；另外3家（包括凱佳化工）雖有證，卻嚴重「超量超標超範圍」儲存。部分企業更將儲罐偽裝成「冷媒劑」、「防凍液」等非危化品字眼，以逃避監管。

村支書家族把持 縣府為稅收拒取締

村民爆料指，村內廠房多屬村支書及其家族（兄弟七人），另一家則屬村主任。記者向多個部門查詢，縣自然資源局指該村從未獲批規劃；縣發改局亦指當地無化工園區指標，涉及農地不可建廠。

惟縣應急局審批人員直言，2018年是在省廳指導下特批發證，更露骨表示：「東光縣不讓取締，按正規他們化工廠是搬走的，為了給縣上納稅，縣上不讓走，沒辦法，還想要這個稅收。」事實上，早於2025年12月，已有群眾向中央生態環境保護督察組舉報，但當地竟回覆「不屬實」。

專家：甲醇起火極難撲救恐群死群傷

中國安全生產科學研究院、應急管理部危險化學品安全研究中心特聘教授王如君警告，在村裏勾兌甲醇本身就是非法生產行為，甲醇副產物具高毒性，長期吸入可能致癌、致畸、致突變，對民眾健康和環境都有嚴重危害。

他強調，甲醇極易燃，一旦發生事故，火災、爆炸、洩漏、中毒危險性極大，「甲醇的火不能簡單用水撲，撲不滅就可能造成群死群傷」。報道質疑，國家三令五申打擊黑窩點，地方監管卻防線失守，必須倒查背後審批失範與監管失職的責任。