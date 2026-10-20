河北繼母介紹12歲女童進黑工廠　右臂遭機器絞殘工廠僅賠1萬元

《澎湃新聞》報道，河北邯鄲曲周縣一名12歲女童小雅（化名），因厭學未升讀初中。2025年，她在繼母的介紹下來到一家無證橡皮泥黑作坊務工，剛入職半個月便被機器絞傷，經鑑定構成6級傷殘，涉事工坊僅賠償1萬元（人民幣，下同）醫藥費便拒絕支付後續治療費用。



小雅父親提起民事訴訟後，曲周縣法院一審判決認定，作坊經營者承擔70%賠償責任，扣除已支付的醫藥費，尚應支付62070.4元，小雅監護人承擔30%責任，該判決現已生效。



小雅的傷勢。（澎湃新聞）

小雅。（澎湃新聞）

據報道，2025年6月，時年12歲的小雅小學畢業，因為厭學沒有繼續念初中。小雅稱自己學習學不進去，就想工作。薛女士則介紹，因為她不給孩子追星買票的錢，小雅就想自己掙。

同年11月，因為繼母薛女士所在的橡皮泥加工廠缺人，薛女士將小雅介紹進工廠務工。該工廠設於一處民房內，且無營業執照，還僱傭了多名未成年女工。

小雅繼母薛女士。（澎湃新聞）

涉事工廠。（澎湃新聞）

小雅每天工作8.5小時，前期日薪30元，7天後日薪50元，夜班100元。入職第13天，小雅在向攪拌機填料時，右臂被捲入機器，造成右上臂肱骨開放性骨折、多處血管斷裂等共計20項損傷。事發前，小雅上班第3天就曾因設備操作手指被砸傷。

小雅的傷勢。（澎湃新聞）

小雅的入院記錄。（澎湃新聞）

事故發生後，作坊老闆高某僅支付1萬元醫療費，隨後轉移廠址。曲周縣人社局2026年7月作出處罰，對高某違法使用童工行為罰款1萬元。由於高某支付1萬元醫療費後不願意再支付治療費用，小雅父親提起了民事訴訟。

法院審理認為，作坊經營者僱傭心智尚未成熟的未成年人從事高危作業，未落實安全培訓與防護措施，存在重大過錯，承擔七成損失，扣除已支付的醫藥費10000元，尚應支付62070.4元；小雅繼母明知孩子僅12周歲，仍主動介紹其進廠務工，監護人未盡監護職責，自擔三成損失。

小雅的傷勢。（澎湃新聞）

處罰決定書。（澎湃新聞）

法院判決。（澎湃新聞）

薛女士表示，出事了才意識到不妥，她承認自己有責任，「我寧願胳膊（傷在）我身上，不在她身上，我後悔死了。」小雅繼母稱，涉事黑作坊搬遷後仍在招工生產，但暫未提供相關證據，目前已就童工相關事項向公安機關報案並獲受理。

小雅繼母薛女士。（澎湃新聞）