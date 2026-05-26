國際連鎖酒店重用即棄拖鞋　黑心廠日洗萬雙翻新入袋：一次不划算

酒店拖鞋你敢穿嗎？內媒近日暗訪四川成都一家洗滌廠，赫然發現每天有上萬雙從酒店回收來的「拋棄式」拖鞋，被集中簡單清洗、翻新之後重新封包，再送回上百家酒店給下一批客人使用。



日洗上萬雙、客戶超百家

內媒近日暗訪四川成都一家洗滌廠，將一次性拖鞋集中簡單清洗、翻新之後重新封包，再送回上百家酒店給下一批客人使用。（抖音@都市報道）

《都市報導》記者日前暗訪成都一家洗滌廠，車間裏堆滿酒店回收的「拋棄式」拖鞋。洗滌廠經理毫不避諱指出，「這種品質好，用一次不划算，洗洗接著用。今天洗了一萬多雙，每天差不多都這樣」。

內地即棄拖鞋回收翻新當全新▼▼▼

不少回收回來的拖鞋已經被反覆洗了三、四次，鞋底塌陷、鞋面上起滿毛球，縫隙裏還纏上了不少之前客人掉的頭髮，工作人員只需要簡單挑走肉眼可見的雜物，剪掉露出來的線頭，這些嚴重磨損的拖鞋就會被當成全新的一次性拖鞋，重新擺到新入住客人的房間裏。

據悉，該洗滌廠客戶多達100多家，洗滌廠經理表示，「這種不帶logo的，本來就是共享的，每一家（酒店）都可以用」。令人意外的是，記者發現其中還包括國際連鎖酒店，洗滌廠倉庫貨架上，赫然擺著印有「成都中鴻溫德姆至尊酒店」字樣的拖鞋。記者實地入住該酒店，發現清潔人員一邊說「拖鞋是一次性的，用完就扔」，卻一邊悄悄把用過的拖鞋收走，和髒布草混裝在一起，顯然並非直接丟棄。

報導指出，酒店「拋棄式」用品回收已形成完整產業鏈。（抖音@第1眼新聞）

報導指出，酒店「拋棄式」用品回收已形成完整產業鏈，一套全新拖鞋採購價約5-8元人民幣，而回收清洗成本不足0.5元人民幣。按300間客房計算，單此一項年省可達40萬元人民幣，難怪在暴利誘惑下，許多酒店選擇「睜一隻眼閉一隻眼」。

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