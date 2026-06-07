內地酒店衛生問題堪憂　牙科藍膜成｢隔髒神器｣爆賣　醫生傳授貼士

隨着「多家酒店做不到床單一客一換」「維也納酒店保潔用客房牙刷刷馬桶」等問題相繼被曝光，不少網友對住酒店的衛生安全問題越來越關注。



近日，內媒《極目新聞》注意到，不少網友紛紛分享出自己住酒店時使用的「隔髒神器」。其中，一款原本用於牙科診所的「牙科藍膜」被不少網友提及。在某購物平台上，一家店鋪的該產品銷量已超過50萬。

吳女士使用藍膜隔髒（受訪者供圖）

牙科藍膜爆火，成為酒店隔髒神器：

4日，多年從事預防醫學相關工作的徐醫生告訴記者，通過藍膜進行隔髒的方式可以預防一些接觸性疾病，能夠起到一定的防護作用。

6月2日晚，消費者吳女士告訴記者，她大約一年前通過網帖和購物平台推薦了解到了隔髒藍膜，近一年外出入住酒店都會用它來隔髒。「我一直有隔髒的習慣，沒用藍膜的時候也會墊紙巾，外出旅遊或出差也都會帶一次性床品和浴巾。」吳女士介紹，她購入的一卷藍膜價格約17元（人民幣，下同），能用很長時間：

退房前會撕掉，好撕無痕，包括一次性床品，退房前也都會拆掉，不會給酒店人員帶來負擔。

公開訊息顯示，藍膜又稱避污膜，是不透水、不可重複使用的防護膜，用於物體和設備表面，是齒科常見的一次性隔離屏障。它保護設備、儀器在使用時不受污染。其斷連設計可以方便撕取，背面有一定黏性，方便護士張貼和移除。

為何堅持在入住酒店時採取隔髒措施？吳女士坦言，此舉是出於對酒店衛生安全的擔憂。「現在頻出酒店不認真打掃的新聞，讓我更加堅持隔髒的習慣。其實也有人覺得衛生與酒店等級相關，但爆出問題的也不乏五星級甚至更高級別的酒店。我這次住的酒店算是高檔型，但無論什麼類型，只要是公共住宿，我都會比較注意。」

同樣出於對酒店衛生擔憂而使用藍膜隔髒的還有陳女士和水杉（化名）。陳女士告訴記者，她有點潔癖，「用這種方式已經不止一年了，出行攜帶很方便，買一卷可以用很多次，也很容易撕掉。」水杉則表示，她今年3月通過社交媒體發現了這一隔髒好物：

之前也會用其他一次性用品隔髒，但這個比較便宜好用。

她認為，隔髒藍膜比一次性馬桶墊更好用，後者容易鬆動亂跑，而藍膜比較牢固，不會移位。

6月3日，記者在某購物平台以「牙科藍膜」「一次性隔離膜」為關鍵詞搜索發現，不少商品展示頁面顯示該產品可貼於馬桶坐墊上，甚至有商家直接在展示圖中標註「旅行專用」，價格普遍在3元至20元不等。

記者注意到，一家店舖的該產品銷量顯示已超過50萬，一卷100片的隔離膜價格約7元。隨後，記者以消費者身份諮詢該店客服。客服表示，這款隔離膜馬桶墊粘貼和撕下都較為方便，適合在酒店、民宿等旅行場景中反覆使用，很多旅行愛好者反饋都在使用。客服還稱，目前顧客普遍比較注重衛生安全，很多人擔心酒店衛生問題後會選擇購買該產品，50多萬的銷量為總銷售額。

4日，一位從事酒店衛生工作的保潔員趙女士告訴記者，她也遇到過顧客用藍膜貼在馬桶墊上進行隔髒，但這款產品實際上並不容易清理。

有的酒店是智能馬桶，坐墊是熱的，藍膜貼上去後會留膠，用指甲摳都摳不下來。 保潔員趙女士

她表示，遇到這種情況，需要用去膠產品才能徹底清理乾淨。

不過，多年從事預防醫學相關工作的徐醫生告訴記者，通過藍膜進行隔髒的方式，可以起到一定的防護作用，「可以預防一些接觸性疾病。」同時，徐醫生提醒，旅客在使用時需要將所有可能接觸到皮膚的部位都粘貼到位，才能達到更好的防護效果。

此前報道

很多人對酒店的床單、被罩、枕套等布草是否會被及時更換存有疑慮。近日，據南方+報道，記者輾轉多地暗訪調查發現，多家知名酒店床單、枕套等布草未落實「一客一換」。

「換客入住標記還在」、有酒店布草、潔具未落實「一客一換」

4月中旬，記者在惠州高新區採訪時，先預訂了城市便捷酒店（惠州仲愷高新區店）的標準間。入住酒店後，記者用熒光筆在床單、枕套、被套、浴巾、面巾上畫下星星符號，在水杯外圍畫上標記。房間內採取差異化操作：一號床自己睡，揉亂弄皺；二號床不躺不碰，保持原樣。浴巾一套使用後隨意擺放，一套原封不動。

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熒光筆墨水為水溶性、易清洗的透明液體，在布類物品、物品上畫標記後，在紫外線燈照射下會顯色，正常洗滌可徹底去除。若標記殘留，即證明布類物品未經過規範清洗。

次日退房後，另一組記者設法再次入住到前一天做過標記的房間。然而，當用紫外線燈驗證後卻發現，房間內的布類物品並未做到「一客一換」。

再次進入房間裏，所有布類物品和潔具目測都很整潔，但在紫外線燈照射下，原本住過的一號床床單上，床單和被罩已經更換，但是一號床枕套上卻仍有記者此前留下的標記。這意味着該床的枕套並未更換。

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此外，記者也暗訪調查麗楓酒店（惠州仲愷高新區店）、維也納國際酒店（雲浮世紀大道店）、維也納智好（雲浮河口店）、希爾頓歡朋酒店（廣州白雲機場北店）、維也納酒店（廣州白雲國際機場航站樓店）等多家酒店，有的酒店入住後次日枕套、床單未換新，有的酒店未使用的浴巾、面巾則不予更換，還有的酒店水杯未清洗消毒。

最匪夷所思的一幕發生在希爾頓歡朋酒店（白雲機場北店）。記者次日發現，標間內的兩張床看起來都已換上了新床單，卻在住過的一號床上找到了本應在二號床上的標記，未住過的二號床上則完全找不到標記。這意味着，目測未使用的床單並未被回收清洗，而是直接鋪在了另一張床上。

調查期間，記者以住客身份向多家酒店保潔人員詢問更換流程。得到的回答相差無幾：「我們都是『一客一換』，您放心。」在暗訪過程中，記者也發現，不少酒店仍會嚴格按照「一客一換」標準清潔客房。

廣東藥科大學附屬第一醫院皮膚科副主任醫師宋燕平表示：

如果布草（布類物品）未換，像毛囊炎、皮膚癤腫等細菌感染，手足癬、皮癬、頭癬等真菌感染，都有可能以布草為媒介，通過接觸傳染。

發現入住的酒店布類物品疑似未更換如何維權？

河南澤槿律師事務所主任付建指出，首先是現場取證，這也是最關鍵的一步。消費者入住時可自行查看床單、被套有無摺痕、毛髮，杯具有無水漬和污漬，發現異常應拍照、錄像保存證據。如果與酒店協商無果，可以向市場監管部門、衛生健康部門或12345政務服務熱線求助。