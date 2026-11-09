北方火流星墜石家莊菜地　專家確認極具科研價值　過百人湧至瘋搶

北方多地目擊超級火流星後，河北石家莊一處菜地昨日（8日）發現疑似火流星隕石，引發上百人蜂擁「淘金式」撿拾隕石碎塊。專家研判，該原始隕石重近100公斤、落地碎裂，其中最大單塊逾14公斤。



11月6日傍晚約6時半，河北、北京、山西等地的市民目擊「火流星」劃過夜空。有目擊者稱，「火流星」在夜空呈現綠、黃、紅色的光，持續僅幾秒，以和地面呈大約30度的方向快速下落，「後來火流星穿過雲層，連雲層都被照亮了」。

11月6日傍晚約6時半，河北、北京、山西等地的市民目擊「火流星」劃過夜空。（影片截圖）

11月6日傍晚約6時半，河北、北京、山西等地的市民目擊「火流星」劃過夜空。（影片截圖）

河北石家莊鹿泉區一處菜地疑被火流星隕石砸出深坑，當晚村民曾聽到類似打雷的巨響。

中國收藏家協會隕石專業委員會副主任委員馬榮尉稱，起初村民不知道是隕石，挖出後當廢石隨手扔在路邊，直至消息傳開後，上百人趕到現場撿拾隕石碎塊。

中國收藏家協會隕石專業委員會副主任委員馬榮尉稱，隕石墜落後破碎成大量碎隕石，最大的碎塊超過14公斤。（影片截圖）

馬榮尉表示，初步判斷原始隕石預估近100公斤，隕石墜落後破碎成大量碎隕石，最大的碎塊超過14公斤，坑深約30至40厘米，隕石對研究地球歷史具備科研價值。

火流星是指亮度極高、直徑達1米以上的流星體進入大氣層後，由於與大氣之間摩擦，流星體開始燒蝕，最後引發空爆，導致流星體瓦解。火流星的亮度高，有時會發出「沙沙」的響聲或有爆炸聲。