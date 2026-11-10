為4萬債勒殺女債主花壇藏屍　兇手整型潛逃28年遊港澳美國今判死

四川省瀘州市2025年爆出一宗駭人聽聞的「天台花壇藏屍案」，一具遭埋藏長達28年的白骨隨着商場天台維修重見天日。女子陳某芬因無力償還4萬元（人民幣，下同）借款，夥同前夫楊某根殺害債主，將遺體埋於服裝城天台花壇，直至28年後工人施工時才被揭發。



11月10日，四川省瀘州市中級人民法院對該案作出一審公開宣判，案中狠心殺害女債主的主謀陳某芬數罪併罰被判處死刑，剥奪政治權利終身；其同謀丈夫楊某根則被判處死刑，緩期二年執行。



從吳女士失蹤開始，她的家人一直在尋找她，尤其是兒子小黃（化名），從十幾歲就嘗試尋找母親的蹤跡，一度因此封閉自己。受害人兒子小黃在庭審時悲憤質問被告：「當年我母親這樣幫你們，你們在殺她的時候，有沒有想過她還有一個兒子還活著？」他痛訴被告夫婦的女兒接受良好教育並考上大學，自己的人生卻徹底被毀。



四川省瀘州市中級人民法院對該案作出一審公開宣判，案中狠心殺害女債主的主謀陳某芬數罪併罰被判處死刑，剥奪政治權利終身；其同謀丈夫楊某根則被判處死刑，緩期二年執行。

好心借4萬元竟被掐死埋花壇 兇手潛逃28年還「多次去韓國整容」

從吳女士失蹤開始，她的家人一直在尋找她，尤其是兒子小黃（化名），從十幾歲就嘗試尋找母親的蹤跡，一度因此封閉自己。

死者為在服裝城經營羊毛衫批發生意的吳女士。1996年間，被告陳某芬向吳女借款人民幣4萬元，雙方約定於翌年農曆新年前歸還。

惟至1997年初，陳某芬為逃避債務萌生殺意，向丈夫楊某根提議殺害吳女，楊男隨即同意配合。同年2月1日，陳某芬訛稱還錢，將吳女誘騙至其倉庫，並暗中示意丈夫動手。楊某根趁吳女毫無防備清點款項時，以雙手死勒其頸部致其窒息斃命。當晚，夫婦二人合力將遺體搬運至商場頂樓天台，藏匿掩埋於花壇內。

漂白身分整容周遊港澳美 受害人遺孤：人生被徹底毀掉

作案後，吳女從此人間蒸發，家屬多年來苦尋無果。吳女的兒子小黃自十多歲起便四處奔波尋母，因失去至親照料，他連初中亦未能讀完，命運從此改寫。

相比之下，主犯陳某芬殺人後卻透過不法手段多次「洗底」漂白身分，兇手更在逃亡期間多次赴韓整容、改名換身分，企圖逃避追緝。陳某芬於2004年5月、2011年3月及2025年1月，陳某芬先後偽造虛假證明文件，成功辦理戶籍及居民身份證。

2008年至2025年間，陳某芬持虛假身分乘飛機、搭高鐵、住宿及置業，更申領護照及往來港澳通行證，多次非法偷越國（邊）境前往香港、澳門、韓國及美國等地。

商場天台修防水驚現白骨 DNA終揭28年冤情

2025年6月7日，瀘州市龍馬潭區公交商城樓頂進行防水工程施工，工人在敲碎花壇磚石時驚見一具森森白骨，隨即報警。

警方調閱歷史失蹤檔案，迅速鎖定1997年的一宗失蹤報案。受害人前夫與兒子小黃隨後趕赴瀘州採集DNA比對，證實死者正是當年34歲失蹤的吳女士。公安機關隨即展開追緝，終將潛逃近30年的陳某芬及楊某根緝拿歸案。

商場天台修防水驚現白骨DNA終揭28年冤情。

陳女被捕後下跪祈求家屬原諒。

法院認定手段殘忍 主犯拒供認不予輕判

瀘州市中級人民法院審理認為，陳某芬、楊某根的行為構成故意殺人罪，陳某芬另構成偽造身份證件罪、使用虛假身份證件罪及偷越國（邊）境罪。

法官指出，陳某芬因賴債提議殺人、誘騙被害人並主導作案，在共同犯罪中處於相對主導地位，犯罪動機極其卑劣、手段殘忍且後果嚴重。鑑於陳某芬歸案後對主要罪行拒不如實供述，依法不予從輕處罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金27000元。

至於直接動手勒頸的楊某根，因到案後坦白罪行、認罪悔罪態度良好，獲判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。此外，案發後兩名被告的家屬代為向受害人家屬足額賠償喪葬費、交通費及誤工費等合共12萬元，法院依法對附帶民事訴訟原告人的其餘請求不予支持。

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