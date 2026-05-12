服藥墮胎嬰屍交男友埋葬！18歲少女血崩急赴院　車內藏屍2人被捕

馬來西亞發生非法墮胎案件。當地1名18歲少女與男友珠胎暗結，在懷孕22周後，自行服用墮胎藥誕下死胎，於是要求男友帶走嬰屍埋葬。少女墮胎後血流不止，滿身是血前往醫院，醫生揭發事件後報案。警方接報跟進，在男方的私家車內找到嬰屍，繼而拘捕該對情侶。



警方在車內檢獲案中嬰屍。（網上圖片）

滿身浴血求醫 被揭非法墮胎

馬來西亞傳媒於今年5月報道，當地甲州總警長拿督祖凱里慕達副總監交代案件，指事發今年4月25日傍晚約6時50分，少女到馬六甲中央醫院求醫，醫務人員見到她滿身是血，經檢查後懷疑有人非法墮胎，所以通知警方。

涉案18歲少女和男友發生關係後懷孕，其後服藥墮胎。（AI生成圖片）

死胎藏車內打算埋葬

警方經調查後，相信少女和男友發生性行為後懷孕，正當懷孕約22周之際，自行服用墮胎藥，繼而誕下死胎，並將嬰屍交給男友處理。男友先將嬰屍藏在私家車內，打算埋在住所後方位置，但少女大量出血，只好送院求醫，事件因而曝光。

涉案情侶被捕

警方當晚大約11時40分逮捕涉案男子，在車尾箱檢獲案中嬰屍；少女於5月5日出院時當場被捕。2人接受尿液檢測，結果對毒品呈陰性反應，且沒有任何犯罪前科，警方循《刑事法典》第318條文「隱瞞出生及棄置死嬰」和第315條文「墮胎」調查，前者最高可被監禁2年或罰款，後者最高刑罰是10年監禁和罰款，2項罪名都可以兩者兼施。警方將調查報告提交到馬六甲副檢察司辦公室，預料案件將會在愛極樂法庭提堂。

（中國報）