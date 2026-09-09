荃灣DAN6「石棺藏屍」樓上戶沽　8年蝕兩成　代理：部分人當住宅

曾發生轟動全港「石棺藏屍案」的荃灣工廈DAN6錄得二手成交。一個位於凶宅正上方的中層單位，近日以216.8萬元易手，原業主持貨逾8年，帳蝕58.2萬元或約21.2%。



雖然物業位處駭人聽聞的凶宅樓上，但有市場人士指出，是次成交價其實屬「市場價」。加上該工廈不少用戶「當住宅住」，相對於住宅市場，該廈單位的入場門檻極低。



涉及物業為荃灣灰窰角街6號DAN6 10樓D室，建築面積約491平方呎。單位位於凶宅正上方，最終以216.8萬元易手，呎價約4,415.5元。翻查紀錄，原業主於2018年2月以275.0萬元入市，持貨逾8年，帳蝕58.2萬元，物業跌幅21.2%。

荃灣Dan6工廈。（資料圖片）

樓下曾發生「石棺藏屍案」

該工廈最為人熟知的，是其9樓D室單位曾於2016年3月發生骸人的「石棺藏屍案」。當時死者遇害後，屍體被藏於水泥製成的石棺內，兇手其後因水泥過重無法搬運而遭棄置單位中，數星期後才被警方揭發，屍體已嚴重腐爛，轟動全港。

年內僅錄3宗成交 四千餘元呎價屬「市場價」

市場人士透露，DAN6今年交投非常疏落，計及上述單位，至今僅錄得約3宗成交。建築呎價介乎4,000至5,000元。另外，他指出上址的成交呎價，於現時荃灣新式工廈中屬「市場價」，並未出現過份大幅度的折讓。

造價吸引 部分用戶「當住宅住」 ？

雖然大廈曾發生嚴重命案，但該工廈對部分買家仍具相當吸引力。市場人士補充，現時大廈內部分用戶基本上將單位「當住宅住」。因相對於住宅市場，該廈單位的入場門檻極低。

至於案發單位，於2019年時以178萬元沽出，相比2015年原業主288萬元的購入價，蝕約110萬元。

DAN6樓高20層，開售時一度成為搶手的「上車盤」。（蔡正邦攝）

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