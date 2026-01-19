好心借4萬元竟被掐死埋花壇　兇手潛逃28年還「多次去韓國整容」

四川瀘州一起塵封近28年的命案近日告破。1997年發生在當地公車商場的「花壇白骨案」，因商場整修意外曝光，警方循線追查後確認，當年好心借款的女服裝店老闆，竟遭同行夫婦殺害並藏屍商場花壇，兇手更在逃亡期間多次赴韓整容、改名換身分，企圖逃避追緝，案件細節曝光後震驚社會。



據《看看新聞》報導，1997年農曆除夕前約6天，瀘州公車商場內經營服裝生意的吳姓女子，因同情同行陳姓女子資金周轉困難，出借4萬元周轉（人民幣，下同）。不料陳女遲遲無力償還，反與丈夫共謀，將吳女誘騙至商場四樓一處門市內，趁其不備將人掐死，隨後將遺體抬至九樓花壇掩埋，並搶走其身上的金銀首飾。案發後，陳女夫妻隨即失聯，吳女自此下落不明。

四川瀘州一起塵封近28年的命案近日告破。（微博@看看新聞Knews）

吳女士同情同行業陳女士資金周轉困難 借出4萬元周轉 不料對方無力償還 竟被陳女士與丈夫合謀殺害：

多年來，家屬不斷尋人卻始終沒有結果。直到商場進行翻修工程，工人敲開九樓花壇地磚時，意外發現一具蜷曲白骨，警方隨即介入調查，透過DNA鑑定及衣物殘留物比對，確認死者正是失蹤28年的吳女，這起命案才重見天日。

警方進一步追查發現，涉案陳姓女子在潛逃期間不僅改名換姓，還多次往返韓國進行整容手術，刻意改變外貌。她甚至利用早年戶籍管理漏洞，將假身分「洗白」，一度出現身分證重號情況，仍成功說服對方更改號碼，使其假身分得以「合法化」，並刻意切斷與丈夫的公開聯繫，長年隱匿行蹤。

辦案關鍵突破來自當年商場一名店員的回憶。警方訪查時，該名店員指出，吳女失蹤當天，正是被另一間服飾店老闆陳女叫走，這條線索成為鎖定嫌疑人的重要起點。專案小組隨後調閱大量舊戶籍資料與歷史照片，逐步拼湊出陳女真實身分。

警方指出，專案組共15名員警歷時113天，行程數萬公里，查閱近5萬份檔案資料，最終確認改名後的陳女即為當年兇手，並鎖定其丈夫行蹤。2025年9月，兩人於上海落網，對殺害吳女並藏屍的犯罪事實供認不諱。

這起「現實版農夫與蛇」的案件，從一筆善意借款演變成奪命悲劇，歷經28年才真相大白，也為長年等待的家屬帶來遲來的交代。

