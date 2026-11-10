好心婦借4萬反遭殺害埋屍花壇　兇手跪求原諒一審死緩　家屬抗訴

11月10日，四川瀘州「花壇藏屍案」在瀘州市中級人民法院迎來一審公開宣判。被告人陳某芬因犯故意殺人罪、偽造身份證件罪、使用虛假身份證件罪及偷越國（邊）境罪，數罪並罰，被判處死刑立即執行，剝奪政治權利終身，並處罰金2.7萬元（人民幣）；其丈夫兼同案被告人楊某根則犯故意殺人罪，被判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。



受害人吳某萍的兒子黃平在庭審結束後表示，聽到主犯陳某芬被判死刑時眼眶泛紅，但對楊某根獲判死緩感到遺憾與不甘，明確表態將依法申請抗訴，「我想要的從來只有公正，殺人償命，還我媽媽公道。」



受害人兒子黃平回憶，案發當日年僅10歲的他與母親在商場店鋪吃完最後一頓飯，母親當時身穿一件紅色呢絨大衣，出門前稱「出去一下」，未料此去竟成永訣。受害人吳某萍的兒子黃平尋母28年。

借4萬無力償還動殺機：好心婦慘遭勒殺埋屍天台

判決通報顯示，案發於1997年2月1日。當時陳某芬因經商虧損，無力償還向吳某萍借調的4萬元人民幣欠款。陳某芬以「還錢」為藉口，將吳某萍誘騙至某倉庫內痛下殺手，並於當晚夥同丈夫楊某根，連夜將吳某萍的屍體轉移並掩埋於瀘州市龍馬潭區公交商城樓頂的花壇之中。

受害人兒子黃平回憶，案發當日年僅10歲的他與母親在商場店鋪吃完最後一頓飯，母親當時身穿一件紅色呢絨大衣，出門前稱「出去一下」，未料此去竟成永訣。由於父母當時已離異，母親驟然失蹤後，幼小的黃平只能寄宿親戚家中，並自此踏上長達28年的尋母之路。

陳某芬因經商虧損，無力償還向吳某萍借調的4萬元人民幣欠款。陳某芬以「還錢」為藉口，將吳某萍誘騙至某倉庫內痛下殺手，並於當晚夥同丈夫楊某根，連夜將吳某萍的屍體轉移並掩埋於瀘州市龍馬潭區公交商城樓頂的花壇之中。

由於父母當時已離異，母親驟然失蹤後，幼小的黃平只能寄宿親戚家中，並自此踏上長達28年的尋母之路。

為4萬債勒殺女債主花壇藏屍 兇手整型潛逃28年遊港澳美國今判死

砸逾百萬整容「換臉」 六旬嫌犯偽造身份數十次出國

殺人埋屍後，陳某芬與楊某根倉皇潛逃。為躲避警方追緝，陳某芬展開長達近30年的隱姓埋名生涯。調查顯示，陳某芬先後於2004年5月、2011年3月及2025年1月，多次提供虛假證明材料辦理戶籍和居民身份證。

2008年至2025年間，陳某芬利用虛假身份證件申領護照及港澳通行證，頻繁用於搭乘民航客機、火車、住宿、購置房產等，並多次前往香港、澳門、韓國及美國等地。陳某芬在逃亡期間花費逾100萬元人民幣進行全身及面部整容。

2008年至2025年間，陳某芬利用虛假身份證件申領護照及港澳通行證，頻繁用於搭乘民航客機、火車、住宿、購置房產等，並多次前往香港、澳門、韓國及美國等地。黃平透露，陳某芬在逃亡期間花費逾100萬元人民幣進行全身及面部整容，「即便如今已年過六旬，外表看上去卻只有四十多歲。」

陳某芬在逃亡期間花費逾100萬元人民幣進行全身及面部整容。

2025年6月7日，瀘州公交商城樓頂進行防水維修工程，工人在打碎樓頂花壇時，赫然發現一具已化為白骨的遺骸。同年6月12日，黃平與父親趕赴瀘州提取DNA比對，證實白骨正是失蹤多年的吳某萍。

黃平悲痛表示，得知真相時信念瞬間崩塌，最無法接受的是，自己苦苦尋覓了28年的母親，遺骨竟然一直被掩埋在距離當年自家店鋪僅數層之隔的天台花壇。

陳某芬落網後曾被押解至現場指認，當時她一度當場下跪磕頭痛哭懺悔：「我對不起你，請你原諒，當初你是我的恩人，但是我沒有堅定我的心，我成了一個背叛的人害了你。」然而，案件進入法庭審理階段後，陳某芬卻當庭翻供，拒不承認主要犯罪事實。

陳某芬落網後曾被押解至現場指認，當時她一度當場下跪磕頭痛哭懺悔：「我對不起你，請你原諒，當初你是我的恩人，但是我沒有堅定我的心，我成了一個背叛的人害了你。」

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家屬痛斥「農夫與蛇」決意抗訴

瀘州市中級人民法院審理認為，陳某芬歸案後對主要罪行未如實供認，犯罪動機極其卑劣，手段極其殘忍，性質極其惡劣，犯罪後果極其嚴重；雖有賠償情節，但不足以對其從輕處罰，依法必須予以嚴懲，遂判處死刑立即執行。

走出法院後，黃平與父親相擁痛哭，他向記者形容母親當年出於善意借錢給陳某芬，最終換來殺身之禍，完全是「現實版的農夫與蛇」。

針對同案犯楊某根獲判死緩，黃平表示判決與心理預期存在差距，後續將依法向檢察機關申請抗訴，「無論如何案件大概率會進入二審，我會隨著法律流程一直走下去，直到爭取到兩名兇手均執行死刑的結果為止。」