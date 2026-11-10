日本溜冰女將深圳奪冠　慘遭觀眾辱罵「滾下台、退票」不禁痛哭

21歲的日本花式溜冰女將千葉百音最近因在比賽中擊敗俄羅斯選手，遭現場觀眾辱罵，領獎時不禁痛哭，影片傳出後引發軒然大波。



儘管賽季初遭遇傷病仍堅持參賽，千葉百音11月7日在深圳舉行的花式溜冰大獎賽（Grand Prix）系列第3站「中國盃」中，短曲以76.08分領先，並在長曲以德布西的《月光》獲148.40分，合計224.48分力克北京冬奧銀牌、俄羅斯女將特魯索娃（Alexandra Ignatova），驚險拿下女子金牌，這也是千葉百音職業生涯第3面大獎賽金牌。

21歲的日本花式溜冰女將千葉百音最近因在比賽中擊敗俄羅斯選手，遭現場觀眾辱罵，領獎時不禁痛哭。（X@moshanghua0513影片截圖）

點圖看日本溜冰女將千葉百音摘金領獎畫面：

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據外媒報導，特魯索娃在闊別大獎賽5季後重返賽場，在中國擁有極高人氣，使得千葉百音在領獎時受到惡意辱罵，現場觀眾在奏日本國歌時有人不起立，還大罵：

「滾下領獎台」

「分數灌水」

「退票」



甚至怕她聽不懂改用日文罵，反觀對銀牌的特魯索娃則是致以熱烈歡呼，令千葉百音不禁掩面痛哭。

風波延燒後，雖有部分內地網友質疑千葉百音，但也有不少人認為「侮辱他人的行為極幼稚」，米蘭冬奧美國溜冰女將格倫（Amber Glenn）看到影片，更在社交發文聲援：

我心都碎了，她是個如此善良的人，不應因自己無法控制的事遭受如此惡意的攻擊。

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