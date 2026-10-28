上海買家網購雪櫃仍在用卻稱｢已銷毀｣要求退款？山東賣家跨省維權

山東濱州一商家秦先生，在電商平台售出兩台總價4070元人民幣的冰櫃，後被平台僅退款，買家在溝通中稱冰櫃已就地銷毀，但秦先生跨省趕到上海買家門店發現，冰櫃正插着電在後廚正常使用。



秦先生當即報警，警方確認冰櫃正在使用，但因買家不在場無法現場強制取回。目前，秦先生已準備提起民事訴訟。

買家在溝通中稱冰櫃已就地銷毀，但秦先生跨省趕到上海買家門店發現，冰櫃正插着電在後廚正常使用。（抖音＠第一現場）

對於此事件中可能涉及的法律責任，律師給出了解讀。

江蘇英特東華律師事務所王勐律師表示，買家拿到退貨款卻隱瞞貨物仍然存在，繼續佔有使用，屬於不當得利，且如果買家從一開始就虛構問題，以非法佔有貨款和設備為目的，還可能涉嫌詐騙罪。

同時，也提醒平台，先行退款不等於免除買家退貨義務。遇到買家虛假陳述隱匿標的物，商家拿到證據後可以繼續申訴，也可以直接起訴買家維權。

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