網購平價日用品可致癌？手機殼鉛超標1,550倍　牙線、收據也上榜

貪平買日用品，隨時買來健康隱患？近年網購平台商品種類繁多，多個內地購物平台，到一般網上商店，幾元至十多元的手機殼、拖鞋及生活用品隨處可見。近日內地社交平台小紅書一篇題為「便宜但可能致癌的小東西」的帖文掀起熱議，吸引近6萬人讚好、逾9,000個留言。網民紛紛點名手機游離殼、牙線、超市收據及廉價衣物等日常用品，有人驚呼「我買了好多，用了好久了」，亦有人感嘆「感覺窮人沒活路了，都是致癌的」。



小紅書一篇題為「便宜但可能致癌的小東西」的帖文引起熱議，有網民感嘆「活著太難了吧，樣樣都是毒」。（小紅書截圖）

部分擔憂並非空穴來風，過往確有手機殼被驗出鉛含量超出測試限值1,550倍，香港消委會亦曾發現衣物甲醛超標。亦有網民分享，曾在拼多多購入一雙只需12至13元人民幣的拖鞋，濕水後竟散發酸臭味，最終不敢再穿。相關經歷引起共鳴，但產品有異味不代表已證實含有致癌物，而平價商品亦不等於不符合安全標準。



有網民指一次性木筷子的質量成疑。（余曉彤 攝）

手機殼曾驗出鉛超標1,550倍 廉價貨疑混入醫療廢料

「便宜的手機殼，那種10多20塊的，你要是知道製作材料估計能把手機都扔了。」

最多網民關注的是手機殼的質量問題，原因是手機幾乎每日不離手，部分人甚至習慣將手機放在枕頭旁，手機殼的安全問題自然引起關注。

央視新聞2026年8月報道，部分小型生產商為降低成本，可能使用回收塑膠、工業級染料，甚至來源不明的電子或醫療廢料製造手機殼。浙江省市場監督管理局過往針對20款手機殼進行風險監測，發現部分低價樣本鉛含量超出所參考限值30倍。

2018年時深圳市消委會當年比較試驗發現，30款手機殼中有5款的有害化學物質含量超出測試限值，其中一款鑲有水鑽的「躍寧」手機殼，水鑽部分鉛含量達155,000ppm，超出所參考限值1,550倍。

不過，這是2018年特定樣本的檢測結果，不代表現時所有平價手機殼都有問題。有自稱曾在東莞手機殼工廠工作的人亦留言，指部分售價數百元的名牌手機殼，生產成本可能只有十多元，反映售價並非判斷安全的唯一標準。

部分來源不明的廉價手機殼產品被質疑使用回收塑膠製造。（林勇 攝）

專家建議消費者自保必須謹記「一聞二看三摸」：若拆封散發刺鼻橡膠或化學香精怪味應果斷棄用；堅決不選無生產資訊的「三無產品」，且閃粉水鑽愈花巧愈高危；優質矽膠手感乾爽，若觸感黏膩或折疊有白痕掉粉，極可能是高毒再生廢料製品。

勤用牙線為何被指含「永久化學物」？潔齒反成致癌陷阱

「每頓飯吃完都用牙線，從沒注意過材質。」

另一項令網民意外的用品，是每日用來清潔牙縫的牙線。有網民指出，部分牙線採用聚四氟乙烯（PTFE）物料，屬於廣義的全氟及多氟烷基物質（PFAS），即俗稱「永久化學物」的化學物質類別。

相關疑慮確有研究依據，美國Silent Spring Institute於2019年發表研究，分析178名女性的血液樣本，發現使用某款牙線的人士，體內一種PFAS物質的濃度較高。然而，2025年刊登於《Journal of Clinical Periodontology》的研究分析6,750名美國成年人後，發現使用牙線人士的PFOA濃度略高，但整體6種PFAS的負擔指標反而較低，未能證明牙線是相關物質的直接來源。

美國牙醫學會仍建議每日清潔牙縫，市民毋須因此停止使用牙線。如對PFAS有所顧慮，可查閱產品材質，選擇不含PTFE的款式。

部分牙線採用PTFE物料，屬於廣義PFAS類別，相關健康疑慮引起網民討論。（Getty Images）

在日常牙線與收據方面，科學界近年已取得關鍵突破。據Silent Spring Institute發表的研究，部分採用聚四氟乙烯（PTFE，又稱特氟龍）製造的牙線，確實與血液中PFAS指標關聯；但國際口腔醫學界明確呼籲公眾「切勿因噎廢食而停止清潔牙縫」，包括Oral-B在內的多家跨國品牌已全面將牙線改良為不含PTFE與PFAS的微紋理彈性聚合物，消費者只需選購時認清「PFAS-Free」標示即可放心。

「熱敏紙收據（超市小票、電影票）表面塗層含大量游離BPA。」

超市收據含雙酚A？搓手液後接觸或增加吸收

看似再普通不過的收據，卻同樣被網民列入健康隱患清單。部分熱敏紙收據使用雙酚A（BPA）作為顯色劑。2014年刊登於《PLOS ONE》的研究發現，參與者使用含皮膚滲透促進成分的搓手液後，立即接觸含BPA的熱敏紙，再徒手進食薯條，BPA會轉移至雙手及食物，血液和尿液中的BPA水平亦隨之上升。

這意味日常接觸收據可能成為其中一種化學物質暴露途徑，但不等於偶爾觸碰便會致癌。歐盟已自2020年起限制熱敏紙使用BPA，市面亦存在其他顯色技術，不能斷言所有收據均含雙酚A。

部分熱敏紙收據含有雙酚A（BPA），研究發現在特定條件下接觸收據，可能增加人體接觸BPA的程度。（林勇 攝）

PLOS ONE醫學期刊的研究警告，免沖洗酒精搓手液含有的促滲透成分會溶解皮膚角質脂質屏障，令雙酚A（BPA）吸收量在90分鐘內呈百倍飆升。最佳自保防線是優先採用電子發票，若手部剛塗抹搓手液或護手霜，切忌立即觸碰熱敏紙並徒手進食。

「廉價女裝異味重的直接退掉。新衣服買回來先洗一遍再穿。」

廉價衣物甲醛超標 消委會揭1款BB衫不合格

有網民提醒避免購買氣味刺鼻的廉價服裝，又提及加絨牛仔褲、床單等產品可能存在化學殘留。另有人分享，曾購入一雙只需12至13元人民幣的拖鞋，濕水後散發酸臭味，最終不敢再穿。

衣物甲醛問題確曾有實際檢測個案。根據香港消委會第571期《選擇》月刊，30款嬰幼兒衣物樣本中，有1款檢出游離甲醛32.3mg/kg，超出所參考的內地標準上限20mg/kg。

甲醛已被列為人類致癌物，長期高濃度職業暴露與部分癌症有關，但不能因此推斷穿着含微量甲醛的衣服便會致癌。消委會指出，衣物的甲醛殘留可透過洗濯減少，建議新衣服特別是嬰幼兒衣物，穿着前先清洗。

網民越看越心驚：活着太難了吧

討論逐漸由手機殼延伸至刷牙杯、木筷子、洗面巾、瑜伽墊，甚至廁所清潔劑，有人擔心廉價產品隱藏健康風險，亦有人認為網絡傳言愈傳愈誇張。有網民絕望留言：「活着太難了吧，樣樣都是毒」，道出不少人的無奈。另有網民幽默回應：「沒事大家熬的夜比這有毒多了」、「大家上的班也比這些有毒多了」。

不過，產品檢出有害物質，不代表正常使用便必然致癌。消費者選購日用品時，宜留意產品來源、成分標示及檢測資料，避免單憑價格或網絡傳言判斷安全性。

網民分享曾在拼多多購入十多元人民幣的拖鞋，濕水後散發酸臭味，最終不敢再穿，但未有證據證明該產品含致癌物。（Getty Images）

（小紅書）